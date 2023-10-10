Alman uyruklu Shani Louk, bir barış festivaline katılmak için Gazze'deydi. Birden kendini savaşın ortasında buldu. Elleri silahlı Hamas militanları Shani'yi öldürdü. Yetmedi, cesedini soydular. Yetmedi, çırılçıplak bedenini bir kamyonun arkasına atıp, zafer naralarıyla sokaklarda gezdirdiler

İsrail'de Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen Supernova müzik festivaline Hamas militanları Cumartesi günü motorlu paraşütlerle baskın düzenlemiş ve etrafa ateş açmıştı.İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırısına uğrayan müzik festivali alanından 250'den fazla cesedin çıkarıldığı bildirildi.Shani Louk ise, 5 Ekim 2023 tarihinde İsrail'de Gazze sınır çiti yakınlarında barış için düzenlenen müzik festivaline katılan 30 yaşındaki bir Alman kadındı.Shani Louk, Gazze'den İsrail'e sızan ve festival alanına paramotorlarla inen Hamas’ın kaçırdığı 12 kurbandan biri oldu.Hamas militanları, öldürdükleri Shani Louk adlı kadını soyarak bir kamyonetin arkasında sokaklarda “zafer turu” attı.30 yaşında olduğu açıklanan genç kadının bir dövmeci olduğu ve tatile gittiği kaydedildi. Louk’un akrabaları uluslararası kamuoyuna genç kadını dövmelerinden tanıdıklarını açıklarken annesi de yerel medyaya konuştu ve kızının kayıp olduğunu doğruladı.Olayın şokunu üzerinden atamayan Louk’un ailesi, genç kadının kredi kartının çalındığını ve şu an Gazze’de kullanıldığını açıkladı.Louk’un annesi Ricardaa Louk, “En son 7 Ekim’de onunla görüşmüştük. Kızımın halen hayatta olduğuna dair umudum var. Belki bilinci kapalıdır. Öldüğünü kabul etmek istemiyorum” dedi.Sosyal medyadan bir video yayınlayan Louk’un annesi Ricardo Louk, “Bir Alman vatandaşı olan kızım Shain Nicole Louk, bir grup turistle birlikte Hamas tarafından kaçırıldı. Kızımızı bilinci kapalı bir halde Filistinlilerin bir arabaya bindirdiği videoyu gördüm. Bize yardım etmenizi istiyorum” dediSosyal medyada yayınlanan videolarda yüzü gözükmeyen bir genç kadın bir kamyonetin arkasında Hamas militanlarının arasında yatarken görülüyordu. Bacağı ters dönmüş bir şekilde görülen ve rastalı saçları ve dövmeleriyle dikkat çeken kadının akrabaları kadını dövmelerinden tanımıştı.İsrailliler Hamas’ın saldırdığı gün, Sukot Bayramı’nı kutluyordu. Çok sayıda gencin katıldığı müzik festivali de bayram kutlamaları kapsamında düzenlenmişti. Sosyal medyada dolaşan videolarda, Hamas üyelerinin motorlu paraşütlerle havadan inerken festival alanındakilerin habersizce dans ettiği görülüyor. Birkaç dakika sonra Hamas üyeleri rastgele ateş açmaya başlıyor, onlarca insan panik içinde araçlarına doğru koşuyor. CNN International'a konuşan festival katılımcıları, kaçmaya çalışan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, bazı kişilerin de Hamas tarafından kaçırılarak götürüldüğünü söyledi.İlk önce roket saldırısı sirenlerinin çaldığını anlatan festival katılımcılarından Tal Gibly, “Saklanacak bir yerimiz bile yoktu, çünkü açık alandaydık. Herkes panikledi ve eşyalarını toplamaya başladı” ifadelerini kullandı. İngiliz DailyMail’e konuşan bir katılımcı da saldırıdan “aracında ölü taklidi yaparak” kurtulduğunu söyledi.