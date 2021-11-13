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Uzayda biber yetiştirdiler

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Uzayda biber yetiştirdiler
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney kapsamında yetiştirilen acı Şili biberleri, hasat edildi. Biberlerin bir kısmı istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği olan tako yapılarak tüketildi, diğer kısım incelenmek üzere Dünya’ya gönderilecek.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Biberlerin yetiştirilmesinin bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.
Acı Şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya’ya gönderilecek.
Çalışma, NASA’nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak.
ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan tako yaptıklarını açıkladı:“Cuma ziyafeti! Hasattan sonra kırmızı ve yeşil Şili biberini tattık. Ardından anketleri doldurduk. Sonunda, şimdiye kadarki en iyi uzay takolarımı yaptım. Fajita bifteği, tekrar sulandırılan domates ve enginar ve taze Şili!”
 
 
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