Ünlü zoolog tüm dünyayı dehşete düşürdü

BBC ve National Geographic için de belgesel hazırlayan dünyaca ünlü zoolog ve timsah uzmanı Adam Britton’ın onlarca köpeğe tecavüz ettiği ortaya çıktı. Ünlü isim suçlamaları kabul etti

Dünya köpeklere cinsel istismarda bulunan belgeselci ve televizyoncuyu konuşuyor. Timsah uzmanı Adam Britton'un hayvan istismarından hüküm yemesi bekleniyor.

BBC ve National Geographic için belgesel hazırlayan ünlü zoolog ve timsah uzmanı Adam Britton'ın, evinde özel olarak inşa ettirdiği işkence odasında tecavüz ettiği 42 yavru ve yetişkin köpekten 39'unun yaralarından dolayı öldüğü bildirildi.

51 yaşındaki Adam Britton'un, çoğu ölene kadar düzinelerce köpeğe işkence ederken kendisini filme aldığı bildirildi. Ünlü belgeselcinin daha sonra istismarın videolarını internette yayımladığı ifade edildi.

Britton'un 2014 yılında 'sadist' suçlara başladığı belirtildi. Nisan 2022'den tutuklanana kadar 39'dan fazla köpeğe işkence yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Belgeselcinin Pazartesi günü Kuzey Bölgesi Yüksek Mahkemesi'ndeki (NT) sanık sandalyesinde duygusuz bir şekilde durduğu belirtildi. Britton, suçlamaları kabul etti ve ayrıca çocuk istismarı materyallerine erişme ve bunları yayma konusunda dört kez suçunu kabul etti.

