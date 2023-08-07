Ünlü mafyayı futbol tutkusu ele verdi

İtalya'da 11 yıldır aranan ve en tehlikeli 100 kaçak listesinde yer alan mafya lideri Vincenzo La Porta, futbol aşkı yüzünden hiç beklemediği bir anda yakalandı.

İtalya Serie A'da Napoli, 33 yıl sonra şampiyon oldu. Napoli taraftarları hem İtalya'da hem de ülke dışında 33 yıl sonra gelen zaferi coşkuyla kutladı. Ancak bu kutlamalar 11 yıldır aranan mafya liderinin başını yaktı.

Napoli merkezli Camorra mafyasıyla bağlantılı olduğu belirtilen 60 yaşındaki La Porta, Yunanista'ın Corfu adasındaki bir restoranda takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında çekilen bir fotoğraf karesi sayesinde tespit edildi.

İtalya Serie A'da Napoli, 33 yıl sonra şampiyon oldu.

Güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda Vincenzo La Porta, Napoli atkısı ve şapkasıyla görülüyordu.



Açıklamada, "Ona ihanet eden futbol ve Napoli tutkusu oldu. La Porta şampiyonluk zaferi karşısında direnemedi" ifadeleri yer aldı.



Fotoğraflar ve mali işlemlerin takibi sayesinde izi sürülen La Porta geçen Cuma günü tutuklandı.

İtalya basınındaki haberlere göre, La Porta, Yunanistan'ın Corfu adasında elektirikli bisikletle gezerken yakalandı.



Kaçak İtalyan’ın bir süredir adadaki bir restoranda aşçılık yaptığı ve Yunanistan’da bir aile kurduğu, 9 yaşında da bir çocuğu olduğu belirtiliyor.

Vincenzo La Porta, İtalya basınında Camorra klanlarından Contini’nin "beyaz yakalı" üyesi olarak tanımlanıyor.



İtalya, suç örgütü üyeliği, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlardan 14 yıl hapse mahkum edilen La Porta’nın iadesini istiyor.