Ünlü güzellik uzmanı ‘Rus ajanı’ çıktı

İngiltere’de güzellik uzmanı olarak büyük üne sahip Bulgaristan vatandaşı Vanya Gaberova’nın “Rusya adına ajanlık” yapmakla suçlanması ülkede gündem oldu.
İngiltere’de kapsamlı bir güvenlik soruşturması kapsamında, Bulgaristan vatandaşı üç kişi Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Yıllardır İngiltere’de yaşayan ve çeşitli işlerde çalışan şüphelilerin Rusya adına İngiltere’deki devlet sırlarını ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyordu.
Ülkede soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan iki isimden birinin de, İngiltere’de yıllardır güzellik uzmanı olarak ün kazanan ve ödüller alan Vanya Gaberova olduğunun ortaya çıkması birçok kişiyi şaşırttı.
Pretty Woman isimli bir güzellik firmasının sahibi olan 29 yaşındaki Gaberova’nın özellikle kirpik bakımı üzerine verdiği eğitimlerle İngiltere, Bulgaristan ve Rusya’da birçok ödül kazandığı ortaya çıktı.
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