UNESCO listesine girmeyi bekliyor

İran'ın en yaşlı ağacı olarak bilinen, bölge halkı tarafından dilek ve adak ağacı olarak da görülen Eberkuh Servi Ağacı, UNESCO Dünya Mirası Listesine girmeyi bekliyor. En az 4 bin yaşında olduğu tahmin edilen ağacın bölgenin en önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında olduğu söyleniyor.

İranlı yetkililer Yezd eyaletinde bulunan, onlarca asırlık geçmişiyle doğal anıt niteliğindeki servi ağacının, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını istiyor.

Bölge halkı tarafından dilek ve adak ağacı olarak da görülen Eberkuh Servi Ağacı, ülkenin kültürel mirasında önemli yer tutuyor.

İran'ın en yaşlı ağacı hakkında birçok rivayet mevcut. Kimileri ağaca can suyunu Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'in verdiğine inanırken, kimileri de peygamber olarak kabul edilen Zerdüşt'ün ağacı diktiğine ilişkin efsanelerden söz ediyor.

DÜNYANIN EN YAŞLI AĞAÇLARINDAN

Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri sayılan ve bilimsel adı "cuppresus sempervirens" olan Eberkuh Servi Ağacı'nın boyu yaklaşık 28 metre. Ağacın gövde çapı 4 metreyi, bazı dallarının uzunluğu ise 2,5 metreyi buluyor.

Akdeniz iklimine ait ve Şiraz türü bir ağaç olarak kabul edilen Eberkuh Servi Ağacı, asırlara meydan okuyor.

ve 14. yüzyıllarda yaşayan İranlı ünlü tarihçi ve coğrafyacı Hamdullah Müstevfî El-Kazvînî, Nüzhetu'l-Kulûb adlı önemli eserinde, bu ağaçla ilgili "Eberkuh'ta şöhreti dünyaya yayılan bir servi var. Belh ve Keşmir servileri çok ünlüdür ancak bu onlardan daha uzun ve daha büyüktür” demişti.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı Eberkuh İlçe Müdürlüğü Uzmanı Müslim Furudi, en az 4 bin yaşında olduğu tahmin edilen ağacın bölgenin en önemli tarihi ve kültürel varlığı olduğunu söyledi.

"AĞAÇ ESKİ TARİHLERDE AÇILAN SU KANALLARIYLA SULANIYORDU"

Yerli ve yabancı turistlerin ağaca büyük ilgi gösterdiğini aktaran Furudi, "Bu ağaçla ilgili dikkat çekici husus sulanması ve su kaynağıyla ilgilidir. Ağaç eski tarihlerde açılan su kanallarıyla sulanıyordu. Bunlardan biri daha birkaç sene öncesine kadar da kullanılabilen Nebadan Su Kanalı'ydı. Bu kanalların tarihinin de 2 bin 500 sene öncesine dayandığı belirtiliyor. Ağacın yaşının da bu nedenle çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

"ÜLKEDEKİ KURAKLIKTAN ETKİLENMEDİ"

Son yıllarda artan kuraklık ve çevresel felaketlerin ağaca etki etmediğini dile getiren Furudi, "Bu ağaç için aktivistler ve sivil toplum kuruluşları bakımı ve korunması için özel çalışma grupları oluşturuluyor. Bunun için muhtelif etkinlikler düzenleniyor ve gerekli her türlü adım atılıyor. Ağaç için gösterilen dayanışma çok önemli. Servi çok güçlü ve dirençli o nedenle son yıllardaki kuraklıktan etkilenmedi. Halkın ilgisi olmasa ağaç bu şekilde sağlıklı kalmazdı” şeklinde konuştu.

Furudi, son yıllarda ağacın etrafına konulan aydınlatmaların daha fazla haşerenin oluşmasına yol açtığını ve duyarlı çevre örgütlerinin çabasıyla bu ışıkların tamamının kaldırıldığını aktardı.

Bölge halkının dilek ve adak yeri olarak kabul ettikleri için önceleri ağaca bez parçaları bağladıklarını ve burada kurban kestiklerini aktaran Furudi, buna artık izin verilmediğini sözlerine ekledi.

İranlı yetkili, "Hâlihazırda ağacı düzenli olarak kontrol eden ve gerekli bakımını yapan uzmanlarımız var. Bu eseri tehdit eden tehlikelerden biri ortasında açılan yarık. Bu daha önce amatörce plastik malzemelerle kapatılmıştı, ancak hiç uygun olmayan bir yöntemdi. Ağacı tehdit eden en büyük tehlike bu” dedi.

DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE GİRMEYİ BEKLİYOR

Eberkuh Servi Ağacı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için birçok girişimde bulunduklarını belirten Furudi, "UNESCO Dünya Miras Listesi için sırada bekliyoruz. Kesinlikle kısa süre içinde Dünya Mirası Listesi'ne alınacaktır” şeklinde konuştu.