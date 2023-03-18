Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Vladimir Putin için tutuklama kararı

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Vladimir Putin için tutuklama kararı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rus lider Putin hakkında Ukrayna'daki savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Ukrayna yönetimi kararı memnuniyetle karşılarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararın hiçbir anlam ifade etmediği açıklaması yaptı.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Vladimir Putin için tutuklama kararı
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)  Devlet Başkanı  ve  Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarttı.

Mahkemenin yargıçları, Rusya Lideri Vladimir Putin'i 'daki savaş suçlarından sorumlu tuttu. Ukrayna yönetimi kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken Moskova ise "Karar yok hükmündedir." dedi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin Putin ve Lvova-Belova hakkındaki yakalama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydeden Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir.” dedi.

"RUSYA'NIN YÜKÜMLÜĞÜ YOK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karar hakkında, “Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan dahil ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’ne taraf değildir ve buna göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın bu kurumla işbirliği yapmadığına dikkat çeken Zaharova, dolayısıyla uluslararası mahkemeden gelecek yakalama kararlarının da yasal olarak kendileri için geçersiz olacağını vurguladı.

BELOVA: ULUSLARARASI TOPLUMUN TAKDİRİ ÇOK GÜZEL

UCM’nin yakalama kararı çıkardığı Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova da yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplumun, ülkemizin çocuklarına yardım etmek için yapılan çalışmaları, onları savaş bölgelerinde bırakmamamızı, oradan çıkarmamızı, onlar için iyi koşullar yaratmamızı, onları seven, önemseyen insanlarla kuşatmamızı takdir etmesi çok güzel!” dedi.

Kendisine karşı Japonya dahil pek çok ülkenin yaptırım kararları aldığını hatırlatan Lvova-Belova, “Şimdi de tutuklama kararı var. Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV'DEN TUVALET KAĞITLI AÇIKLAMA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UCM’nin Putin hakkında yakalama kararı aldığını hatırlatarak, bir tuvalet kağıdı emojisiyle, “Bu belgenin nerede kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok.” yorumunda bulundu.

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