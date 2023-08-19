Ülkenin tek havalimanı jeneratörle çalışıyor

Lübnan'da elektriğin tamamen kesilmesi kamudaki hizmeti sekteye uğratırken Beyrut Uluslararası Havalimanı jeneratörle çalışıyor

Lübnan’da bütçe kesintisi nedeniyle “Deyr Ammar ve Ez-Zahrani”de bulunan elektrik santrallerindeki üretimin durması ülkedeki birçok kamu sektörünü tehdit ediyor.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, Lübnan Elektrik Kurumu’nun dün her iki santralde de üretimin durduğu ve vatandaşlara elektrik hizmeti verilemeyeceğini belirtmesi üzerine bugün yazılı bir açıklama yayımladı. Hamiyye, hangi şartlarda olursa olsun ülke için önemli ve kırmızı çizgi konumundaki Beyrut Uluslararası Havalimanı ve Beyrut Deniz Limanı’na kesintisiz bir şekilde elektrik temin edilmesi çağrısında bulundu.

Bakan, her iki limanda da jeneratörlerle geçici olarak durumun idareye edilmeye çalışıldığını ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını kaydetti.

Elektrik kesintisinin başlamasının ardından Lübnan’ın tek havalimanı konumundaki Beyrut Uluslararası Havalimanı Müdürü Fadi Hasan da yazılı açıklamada bulundu. Dört büyük jeneratör ile 24 saat boyunca havalimanını açık tutmaya çalıştıklarını belirten Hasan, ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını aktardı.

Hasan, “Dünyada hiçbir havalimanı 24 saat boyunca sadece jeneratör ile çalışmıyor.” ifadelerini kullandı.

