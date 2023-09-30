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Uçuş öncesi uyuşturucu kullanan pilot kovuldu!

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Uçuş öncesi uyuşturucu kullanan pilot kovuldu!
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British Airways pilotunun uçuş öncesi yapılan testte uyuşturucu kullandığı tespit edildi, işten çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Güney Afrika'daki Johannesburg kentinden Londra'ya yapılacak sefer öncesi bir pilot kabin memuru olan bir kişiye önceki gece yaptığı eğlenceden bahsetti. Arkadaşı olan kabin memuruna kullandığı uyuşturucu maddeden bahseden pilot, geceyi tüm ayrıntılarıyla arkadaşıyla paylaştı.
Ancak kabin memuru pilotun durumunu şirket yetkililerine bildirdi. Pilota yapılan testte kokain kullandığı tespit edildi. Uçuştan çekilen pilotun işten çıkarıldığı öğrenildi.
 
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