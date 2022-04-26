Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey: Tek çözüm Musk

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Jack Dorsey'den ilk açıklama geldi: Tek çözüm o

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Musk'ın vizyonuna güvendiğini açıklayarak, onun, kurduğu şirketin devamı için "tek çözüm" olduğunu söyledi.

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, Tesla CEO’sunun şirkete liderlik etmesi için güvendiği "tek çözüm" olduğunu söyleyerek Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın almasına desteğini açıkladı.

Twitter’da açıklamalarda bulunan Dorsey, Musk'ın Twitter’ın vizyonuna ağırlığını verdiğini belirterek, platformu maksimum güvenilir ve geniş kapsamlı bir yer yapma hedefinin "doğru" olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, Kasım ayında CEO görevinden ayrılan Dorsey, "Twitter, küresel bir bilince sahip olduğumuz en yakın şey" açıklamasını yapmıştı.

WALL STREET ELEŞTİRİSİ

Twitter hisselerinin borsalarda işlem görmesini eleştiren Dorsey, ayrıca, “Twitter bir şirket olarak benim daima tek meselem ve en büyük pişmanlığım olmuştur. Wall Street’e ve reklam modeline aittir. Onu Wall Street’ten geri almak, ilk doğru adımdır” diye konuştu.

"ELON'A GÜVENİYORUM"

Dorsey, sözlerine "Prensip olarak, kimsenin Twitter'a sahip olması veya onu yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Twitter, bir şirket değil, protokol düzeyinde bir kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözmek için Elon güvendiğim tek çözüm. Onun bilincine ve ışığını yayma misyonuna güveniyorum. Elon'un 'maksimum derecede güvenilir ve geniş kapsamlı' bir platform oluşturma hedefi doğru olanıdır" şeklinde devam etti.

Bununla birlikte Dorsey, mevcut Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın aynı vizyona sahip olduğunu ve bu nedenle şirketin dizginlerini Kasım ayında Agrawal'a devrettiğini söyledi.

Agrawal ve Musk'a hitaben bir açıklamaya yayınlayan Dorsey şu ifadeleri kullandı:

"Şirketi imkansız bir durumdan kurtardığınız için ikinize de teşekkür ederim. Bu doğru yol... Buna tüm kalbimle inanıyorum."

ESKİ TWITTER YÖNETİCİSİNDEN ELEŞTİRİ

Öte yandan geçen Kasım ayında CEO olarak görevinden ayrıldığından beri Dorsey, Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimini açık bir şekilde desteklerken, Twitter'ın mevcut çalışanlarının çoğu Musk'ın devralması konusundaki endişelerini dile getirdi. Eski bir Twitter yöneticisi, çalışanlarının Musk'ın ani kararları konusunda konusunda endişeli olduğunu açıkladı.

Eski yönetici, Insider'dan Kali Hays'e "Musk'ın yönetimi ele geçirmesi kötü bir olay. Çalışanlar, Musk’ın onları anlamadığından endişeleniyor” dedi.

YAKLAŞIK 44 MİLYAR DOLARA SATILDI

Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için dün anlaşmaya vardı. Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi. Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" dedi.