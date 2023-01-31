banner875
banner885
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
5 0
Kaan Ayhan Galatasaray'da
Kaan Ayhan Galatasaray'da
11 0
 
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
24 0
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
14 0
Doğunun efendisi Gençler Birliği
Doğunun efendisi Gençler Birliği
84 0
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
32 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
12 0
banner878

Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!

banner476

Alman Bild gazetesinde çarpıcı değerlendirmeler: "Yerimizi aldı! Büyük endişe yaratıyor"

banner825
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!

Türkiye'nin son yıllarda küresel çapta attığı adımlar ve buna paralel olarak değişen dengeler Alman basınına konu oldu. Bild gazetesi, Türkiye'nin Rusya'ya makine ve ekipman satışında Almanya'yı geride bıraktığına dikkat çekti. "Ukrayna savaşının kazananı Türkiye" başlığı yer alan haberde, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin Avrupa Birliğinde endişe yarattığı ifade edildi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'de yer alan analizler, Türkiye'nin uluslararası düzeyde oynadığı rolün yerini gözler önüne serdi. İtiraf niteliğinde söylemlere yer verilen makalede Türkiye'nin özellikle Ukrayna'daki savaşla beraber Rusya ile geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde yaşanan gelişmelere işaret edildi.

"TÜRKİYE ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTI"

Türkiye'nin Rusya ile ithalat-ihracatının bir yılda ikiye katlandığına dikkat çekilen haberde "Rusya Almanya'nın yerini alarak Türkiye'nin 2022'de en büyük ticaret ortağı oldu" dendi. Haberde ayrıca "Türkiye Rusya'ya makine ve ekipman satışında Almanya'yı geride bıraktı" değerlendirmesi yapıldı.

thumbs_b_c_49acf80ec9ae35fd58e5abbda173fe4f

"KAZANAN TÜRKİYE"

"Ukrayna savaşının kazananı Türkiye" başlığında "Türkiye birçok yönden durumu kendi lehine çevirmiştir" ifadelerine yer verildi.

thumbs_b_c_deaf54329d2f38d4ace3b7727c075937

Türkiye'nin Rusya'daki varlığının her zamankinden daha fazla olduğu ifade edilen haberde, Rusya'da Türk restoran ve mağazalarının açıldığı aktarıldı.

"AB'DE ENDİŞE YARATTI"

Türkiye ile Rusya arasında derinleşen ekonomik ilişkilerin AB tarafından "büyük endişeye mahal verdiği" yönündeki değerlendirme de haberde yer aldı.

thumbs_b_c_7adb5f41500f861f10baa34012ad6555

"ACİL DURUMLARDA KURTARICI"

Türkiye'nin Rusya için acil durumlarda "kurtarıcı" olduğu belirtilen haberde, AB'nin uyguladığı seyahat yaptırımları nedeniyle Türkiye'nin Rusya için en önemli tatil rotası olduğu, ayrıca ocak-kasım ayları arasında Ruslara 14 bin mülk satıldığı ifade edildi

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.