Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu oldu

Türkiye'nin en zengini 5,3 milyar dolarlık servetiyle Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu oldu

Forbes, dünyanın en zengininin 211 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault olduğunu açıkladı. Türkiye'nin en zengini 5,3 milyar dolarlık servetiyle İbrahim Erdemoğlu oldu.Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'ne göre dünyanın en zengini 211 milyar dolarlık servetiyle lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault olurken, geçen yılki zirvenin sahibi Elon Musk, ikinci sıraya düştü.Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi oldu.Forbes'un bu yıl 37'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a düşerken üst üste ikinci azalışını kaydetti. Milyarderlerin serveti 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indiGeçen yıl Twitter'ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1'inci sıradan 2'nci sıraya indi. Musk'un serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.Lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise 211 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Böylelikle ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı.254 KİŞİ ARTIK MİLYARDER DEĞİLMilyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış kaydederken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.Bu statüyü kaybedenler arasında, dolandırıcılıkla suçlanan, kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, FTX'in eski yöneticilerinden Gary Wang ve müzisyen Kanye West gibi isimler dikkat çekti.ABD, toplam serveti 4,5 trilyon dolar olan 735 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti.Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin'i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi.TÜRKİYE'DEN 26 İSİM LİSTEDE