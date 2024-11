Trump geri döndü

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, rakibi Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark attı

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde sonuç belli oldu. Trump yüzde 51 oy oranı ile yüzde 47,5 oy alan Harris'e karşı yarışı önde bitirdi.

Trump, şu an için başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277 delege

elde etti. Harris ise 224'te kaldı. Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı.

Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı.

Trump'ın kazandığı eyaletler: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dokota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dokota, Texas, Tennessee, Utah, West Virginia, Wyoming.

Harris'in kazandığı eyaletler: California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia ve Washington.

BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

ABD'de başkan 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor.

Elli eyalet kurulda nüfusları oranında temsil ediliyor.

Bir kişinin başkan seçilmesi için en az 270 delegenin desteğini alması gerekiyor.

Başkanlık seçimlerinde saat 11:00 itibariyle Trump 266, Harris ise 218 delege kazanmış gözüküyor.

ABD'de yeni başkanın yemin töreni 20 Ocak 2025'te yapılacak.