Moskova savaşın başından bu yana en yoğun İHA saldırılarının hedefi oldu. Ukrayna'nın saldırıları sonucu yaralananlar olduğu belirtildi.

İHA tehdidi nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Rusya hava savunma sistemlerinin Moskova'ya doğru ilerlemekte olan 32 İHA'yı imha ettiğini duyurdu.

İHA saldırıları nedeniyle büyük bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeyse ufak çaplı yangınlar çıktığı görüldü.

Rus yetkililer Moskova'nın yanı sıra, Kaluga, Bryansk ve Orlov bölgelerinin de İHA saldırılarının hedefi olduğunu duyurdu.

Ukrayna cumartesi günü Rusya'nın Tula Oblast'ında barut ve mühimmat üretimi yapan Aleksinski kimyasal tesisini hedef almış, gece boyunca tesise en az 13 İHA saldırısı gerçekleşmişti.

Tesiste meydana gelen hasar nedeniyle çalışanlar tahliye edilmiş ve üretim durdurulmuştu.

Moskova'ya yönelik Mayıs 2023'teki İHA saldırısında Kremlin yakınlarında 2 İHA düşürülmüş, Moskova'nın farklı noktalarına saldırılar gerçekleşmişti.

Ukrayna ise Rus saldırılarının hedefi oldu. gece boyunca Ukrayna'ya karşı 145 İHA'yla saldırı yapıldığı, bunlardan 62'sinin düşürüldüğü duyuruldu.

Rusya'nın vurduğu Odesa kentindeki bir binada yangın çıktı.