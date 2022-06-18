Tren yolcuları pedal çevirerek telefonlarını şarj ediyor

Brüksel'de hem ücretsiz hem de temiz enerjilerini kendileri üreten yolcular aynı zamanda egzersiz yapmış oluyor





Belçika'nın başkenti Brüksel'de tren istasyonuna yerleştirilen sabit şarj bisikletleriyle yolculara pedal çevirerek telefonlarını ücretsiz şarj etme imkanı sunuluyor.

Brüksel'deki Güney Tren İstasyonu'nda bulunan 4 adet sabit bisikletle pedal çevirerek elektrik üretilebiliyor.

Yolcular, bu bisikletlerle trenlerini beklerken pedal çeviriyor ve kendi elektriklerini kendileri üreterek telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlarını şarj edebiliyor.

Hem ücretsiz hem de temiz enerjilerini kendileri üreten yolcular aynı zamanda egzersiz yapmış oluyor.

Belçika ulusal demir yolu şirketi SNCB tarafından tren istasyonuna yerleştirilen şarj bisikletleri yolcuları da memnun ediyor.

Tren beklerken telefonunu şarj eden yolculardan Clement Lokandja, uygulamayı çok pratik bulduğunu söyledi.

Yoldayken telefonun şarjının bitebileceğini, bunun herkesin başına gelebileceğini belirten Lokandja, "Bazen burada treni beklemek için zaman geçiriyoruz ve birden telefonun şarjı bitebiliyor. Hem ücretsiz hem de önemli bir kurtarıcı. Çok iyi düşünülmüş. Telefonun şarjını doldurmasından da öte verdiği başka bir fayda daha var. O da spor yaptırması. Şu anda hem telefonumu şarj ediyorum hem de pedal çeviriyorum." ifadesini kullandı.

Belçika'da yaşayan İgor Cassimiro adlı Brezilyalı yolcu da mekanizmadan memnuniyetini anlatırken üretilen elektriğin doğaya zarar vermediğini vurguladı.

Cassimiro, "Telefonumu şarj etmek için buraya koyuyorum ve çok iyi çalışıyor. Üstelik ücretsiz ve herkes ulaşabiliyor. Biraz da spor yapmak için de faydalanıyoruz. Aynı zamanda doğa için de çok iyi, doğaya zararı yok." diye konuştu.

Mekanizmayla pedal çevirerek 230 volt ve 150 vata kadar elektrik üretilebiliyor.





