Torun yapmayan oğullarını mahkemeye verdiler

Hindistan'da kendilerine torun vermediği için oğullarını mahkemeye veren anne baba, 650 bin dolar tazminat talep ediyor



Hindistan bu günlerde kendilerine torun vermediği için oğullarını mahkemeye verip 650 bin dolar tazminat talep eden anne babayı konuşuyor.

Sanjeev ve Sadhana Prasad çifti oğullarına iyi bir eğitim sağlayıp pilot yaptıklarını ve evlendiği zaman ona lüks bir düğün yaparak ellerindeki tüm birikimlerini tükettiklerini iddia ediyor.

Oğullarının ısrarla çocuk sahibi olmak istememesine kızan anne baba şimdiye kadar yaptıkları harcamaların geri ödemesi için mahkemenin yolunu tuttu.

Çift, geçen hafta Haridwar'da bir mahkemeye sundukları dilekçede, oğullarının altı yıldır evli olmasına rağmen bebek yapmayı planlamadığını belirterek "En azından birlikte vakit geçireceğimiz bir torunumuz olursa acımız katlanılır hale gelir." ifadelerini kullandı.

Times of India gazetesinin edindiği bilgiye göre çiftin oğullarından talep ettikleri tazminat 50 milyon rupi, yani yaklaşık 650 bin dolar. Bu miktar oğullarının beş yıldızlı oteldeki düğün masrafı, 80 bin dolar değerinde lüks bir araba ve çiftin yurtdışındaki balayının masraflarını içeriyor.

Gazetede yer alan habere göre ebeveynler oğullarının ABD'de pilot eğitimi alması için 65 bin dolar harcadı.

Sanjeev ve Sadhana Prasad çifti mahkeme dilekçelerinde tüm birikimlerini tükettikleri için evlerini inşa etmek için kredi çekmek zorunda kaldıklarını ve şimdi çok sıkıntı çektiklerini belirtti ve torun isteğini yeniledi: "Yalnız yaşadığımız için zihinsel olarak oldukça rahatsızız."

Çiftin avukatı Arvind Kumar, dilekçenin 17 Mayıs'ta kuzey Hindistan'daki mahkemede işleme alınacağını söyledi.

