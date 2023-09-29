banner913
banner932
Şarkılar
Şarkılar "Şampiyon Melekler" için söylendi
3 0
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
3 0
 
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
7 0
İtfaiye personelinden kan bağışı…
İtfaiye personelinden kan bağışı…
10 0
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
19 0
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
119 0
''Sokağa çıkmaya hazırız''
''Sokağa çıkmaya hazırız''
28 0
banner964

Töre, Paşayeva’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

banner476

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

banner974
Töre, Paşayeva’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı
banner971


“Kardeşimize Allah’tan rahmet, Azerbaycan halkı başta olmak üzere tüm Türk Milletine başsağlığı diliyorum” diyen Töre, mesajında şunları kaydetti: 
“Değerli kardeşim, Türk milletinin yılmaz savunucusu Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. 
Sayın Paşayeva, yaşamı boyunca Azerbaycan başta olmak üzere tüm Türk dünyasının Kıbrıs Türkü ile bağlarını güçlendirmesi için daima önemli köprüler kurmuştur. 
Genç yaşından beri Türk Milletinin birliği ve bütünlüğünü esas alan çalışmalarıyla gönlümüze taht kuran Paşeyeva’nın vefatı bizler için büyük bir kayıp teşkil etmektedir. 
Onun, anısını yaşatmak, çalışmalarını yeni nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtmek isterim. 
Kardeşimize Allah’tan rahmet dilerken, Azerbaycan halkı başta olmak üzere tüm Türk Milletine başsağlığı diliyorum.” 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.