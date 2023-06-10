Titanik’in kayıp hazineleri ortaya çıktı

111 yıl önce batan Titanik’in enkazından elde edilen yeni görüntülerde Megalodon köpekbalığı dişinden yapılmış altın bir kolye ortaya çıkarıldı. Diğer buluntular arasında ise altından yapılmış çok sayıda kolye, bileklik ve yüzük gibi çeşitli ziynet eşyaları yer alıyor

Titanik’in batışından bu yana görülmemiş bir kolye geminin enkazında keşfedildi.

Manş adası Guernsey merkezli Magellan adlı şirket, 15 Nisan 1912’de Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bir buzdağına çarparak batan lüks yolcu gemisinin ilk tam boyutlu dijital taramasını gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, tarihin en büyük sualtı tarama projesinde, derin su araştırma uzmanı iki denizaltı kullanarak enkazın 700 bin görüntüsünü elde etti. Bu görüntüler daha sonra uzmanlar tarafından hareketli bir tarama haline getirildi.

Görüntüler, soyu tükenmiş bir antik köpekbalığı türü olan Megalodon’un dişinden yapılmış ve altın ile süslenmiş paha biçilemeyen bir kolyeyi de ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, İngiltere ve ABD arasında yapılan bir anlaşma, halkın enkazdan ve çevresindeki bölgedeki eserleri çıkarmasını engelliyor. Bu nedenle Magellan’dan gelen ekibin deniz dibindeki enkaza dokunmasına izin verilmedi ve araştırmacılar kolyeyi bölgede bırakmak zorunda kaldı.

Magellan CEO’su Richard Parkinson, kolyeyi “şaşırtıcı, güzel ve nefes kesici” olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yaygın olarak anlaşılmayan şey, Titanik’in iki parçadan oluştuğu ve baş tarafı ile kıç tarafı arasında 5 kilometre uzunluğunda bir enkaz alanı olduğudur. Ekip bu alanı o kadar ayrıntılı bir şekilde haritalandırdı ki yeni bir keşif yapma şansımız oldu.”

Titanik araştırmacısı Mandy Le Boutillier ise oluşturulan görüntülerin kalitesinin daha önce hiç görülmediğini belirterek, “Bir çift ayakkabı gibi nesneleri gördüğünüzde ürperiyorsunuz çünkü orada bir zamanlar bir ceset vardı. Herkes Titanik’in nasıl harika bir rüya gemisi olduğundan bahsediyor ama sonuçta o bir mezar.” diye konuştu.

