Tıraş olmayı bırakan kadın, sakallarını uzatarak dünya rekoru kırdı

Kurt adam sendromuna sahip olan Vivian Wheeler, bir ayak uzunluğundaki sakallarıyla Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti



BABASI YÜZÜNDEN KORUYUCU AİLEYLE BÜYÜDÜ

Vivian'ın oğlu Richard Lorenco, babası tarafından 4 yaşında bir motel odasında terk edildi. Sonraki yedi yıl boyunca yedi koruyucu aile evine taşındı ve annesi ünlü bir rock yıldızıymış gibi davranarak bununla başa çıktığını söylüyor. Lorenc, 30 yılı aşkın bir süre sonra annesiyle görüştüğünde onun sıra dışı hayatını öğreniyor. Annesinin hayatına şaşırdığını belirten Richard, katıldığı programda "Her zaman sevgi dolu bir annem vardı" dedi.

YILLAR SONRA MEKTUP ALDI

Lorenc, koruyucu ailelerin yanında büyüdükten sonra biyolojik annesinin yerini söyleyen bir mektup aldı. Mektup ayrıca, hem annesinin hem de anneannesinin hipertrikoz veya kurt adam sendromu olarak bilinen bir durumla doğduğunu, bu da çocukken bile sakallarının olduğu anlamına geliyordu.

Hayatı boyunca toplum tarafından dışlanan Vivian, 1990 yılında sakallarını kesmeyi bırakmaya karar verdi. Vücudunda çıkan tüylerle barışan Vivian, “Sakalım olmadan ben ben değilim. Olmadığım biri gibi davranıyorum. Guinness Dünya Rekorları unvanına sahip olmak gerçekten yardımcı oldu, kendim olmaktan gurur duyabileceğimi gösterdi. Toplumda bir şansım olduğunu hissettirdi.”

Amerika'da yaşayan 74 yaşındaki üç çocuk annesi Vivian Wheeler, vücuttaki tüylerin anormal uzamasına neden olan kurt adam sendromuna sahip. 1990 yılında tıraş olmayı bırakan Vivian, 8 Nisan 2011'de en uzun sakallı kadın olarak Guinnes Dünya Rekoru'nu elde etti. Vivian'ın oğlu yıllardır görmediği annesinin dünya rekorunu kırdığını öğrendiğinde yaşadığı şoku anlatıyor.BABASI YÜZÜNDEN KORUYUCU AİLEYLE BÜYÜDÜVivian'ın oğlu Richard Lorenco, babası tarafından 4 yaşında bir motel odasında terk edildi. Sonraki yedi yıl boyunca yedi koruyucu aile evine taşındı ve annesi ünlü bir rock yıldızıymış gibi davranarak bununla başa çıktığını söylüyor. Lorenc, 30 yılı aşkın bir süre sonra annesiyle görüştüğünde onun sıra dışı hayatını öğreniyor. Annesinin hayatına şaşırdığını belirten Richard, katıldığı programda "Her zaman sevgi dolu bir annem vardı" dedi.YILLAR SONRA MEKTUP ALDILorenc, koruyucu ailelerin yanında büyüdükten sonra biyolojik annesinin yerini söyleyen bir mektup aldı. Mektup ayrıca, hem annesinin hem de anneannesinin hipertrikoz veya kurt adam sendromu olarak bilinen bir durumla doğduğunu, bu da çocukken bile sakallarının olduğu anlamına geliyordu.Hayatı boyunca toplum tarafından dışlanan Vivian, 1990 yılında sakallarını kesmeyi bırakmaya karar verdi. Vücudunda çıkan tüylerle barışan Vivian, “Sakalım olmadan ben ben değilim. Olmadığım biri gibi davranıyorum. Guinness Dünya Rekorları unvanına sahip olmak gerçekten yardımcı oldu, kendim olmaktan gurur duyabileceğimi gösterdi. Toplumda bir şansım olduğunu hissettirdi.”