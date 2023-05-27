Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay

Hindistan’da gerçekleşen bir operasyon ülke gündemine yerleşti. 55 yaşındaki ismi açıklanmayan bir hastanın midesinden yaklaşık 20 cm uzunluğunda plastik bir şişe çıkartıldı. Tıp dünyasını şaşkın çeviren olay zorlu bir şekilde gerçekleşen cerrahi operasyonla tamamlandı

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki bir hastanede 55 yaşındaki bir hasta şiddetli mide ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Olayın nedenine ilişkin olarak çekilen röntgende adamın midesinde yabancı bir cismin bulunduğu tespit edildi. Büyük bir hızla ameliyata alınan adamın midesindeki 20 cm büyüklüğündeki plastik şişe cerrahi operasyonla çıkartıldı.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Uzman laparoskopik cerrah Manoj Chowdhary uzun saatler süren operasyonun ardından plastik şişeyi sağlam bir şekilde çıkartıldığını açıkladı. Ameliyatın ardından gözlem altında tutulan adamın operasyonuna ilişkin olarak hasta mahremiyeti koşulları nedeniyle ayrıntılara yer verilmedi.

Plastik şişenin hastanın midesinde bulunma nedeni ve yer alma şekline dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Doktor hastayla yaptığı görüşmesinde 55 yaşındaki adamın “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum” ifadelerini kullandığını söyledi.

