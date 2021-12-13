Time, Elon Musk’ı ‘Yılın Kişisi’ seçti

Time Dergisi, dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO’su Elon Musk’ı ‘Yılın Kişisi’ seçti

Time Dergisi, dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO’su Elon Musk’ı ‘Yılın Kişisi’ seçti.

Time konuya ilişkin açıklamasında “Dünyada çok az insanın gezegen için Musk kadar etkili olduğunu belirterek “O, gezegenimizin en zorlu sorunlarını çözmek için çabalarken birçok alanda da ezberleri bozuyor.” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Amazon CEO’su Jeff Bezos’u geçerek dünyanın en zengin insanı olan Musk sadece bu sene servetini 100 milyar doların üzerinde artırdı. Ekim ayında Tesla’nın piyasa değeri 1 trilyon doları aşarak bu rakama ulaşan birkaç şirketten biri oldu.

Musk ayrıca SpaceX şirketiyle ABD’nin yeniden uzay yarışında yer almasını sağladı.