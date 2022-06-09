Teksas saldırısından kurtulan kız: Okula gitmeye korkuyorum

ABD Teksas'taki okul saldırısından kurtulan kız öğrenci okula gitmeye korktuğunu açıkladı. Arkadaşları ve öğretmeni gözlerinin önünde öldürülen çocuk, vurulmuş gibi görünmek için üzerine kan sürdüğünü söyledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 24 Mayıs'ta 21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından kurtulanlar, ABD Kongresinde yaşananlar hakkında ifade verdi.



ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi'deki duruşmada saldırıdan kurtulanlardan biri olan 11 yaşındaki Miah Cerrillo dehşet anlarını anlattı ve artık okula gitmeye korktuğunu söyledi.



Küçük kız, "Öğretmenime iyi geceler deyip başından vurdu ve sonra sınıf arkadaşlarımdan bazılarını vurdu. Sırt çantalarının oraya gittiğimde yanımdaki arkadaşımı vurdu ve sınıfa geri geleceğini düşündüm, bu yüzden kanı aldım ve üzerime sürdüm" dedi.

Teksas saldırısı ABD'de yeniden bireysel silahlanma tartışmalarının fitilini ateşledi.



Hayatını kaybedenlerin yakınlarıysa, silahlara, çocukların hayatından daha fazla değer verenlere tepki gösterdi. Milletvekillerini harekete geçmeye çağırdı.



18 yaşındaki saldırgan, Teksas'ta bir ilkokula saldırı düzenlemişti. Saldırıda 19 öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybetmişti.



Artan saldırılar nedeniyle ABD'li milletvekilleri, silah güvenliği konusunda uzlaşmaya varacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.