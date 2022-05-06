Tecavüze uğradığını şikayet etmeye gitti, tecavüze uğradı

Hindistan'da toplu tecavüze uğradıktan sonra polise giden 13 yaşındaki küçük bir kızın burada polis memuru tarafından tecavüze uğradığı iddiası ülkeyi karıştırdı





Hindistan’da korkunç bir olay yaşandı. Hintli yetkililer, toplu tecavüze uğradığını bildirmek için karakola giden 13 yaşındaki bir kızın, olayı ihbar ettiği polis memuru tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

Polis memuru Tilakdhari Saroj, suçun işlendiği kuzey Hindistan eyaleti Uttar Pradesh’te tutuklandı. Saroj’un olayın ortaya çıkmasının ardından kaçtığı ve bir süre kaçak olarak saklandığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan küçük kızın babası polise, dört erkeğin kızını 22 Nisan’da komşu eyalet Madhya Pradesh’e götürdüğünü ve dört gün boyunca ona tecavüz ettiklerini öne sürdü.

Adamlar daha sonra kızı Uttar Pradesh bölgesindeki köyüne geri getirdiler.

Polisin hazırladığı rapora göre kız, ertesi gün teyzesiyle birlikte ifade vermek için karakola gitti. Rapora göre, polis memuru Saroj kızı bir odaya aldı ve teyzesinin önünde tecavüz etti.

Lalitpur bölge polis şefi Nikhil Pathak, “Olay bize ihbar edildikten sonra dava açılmasını sağladım. Onu tutuklamak için ekipler kurduk.” dedi.

Saroj, 2012 yılında getirilen ve suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek olan katı POCSO (Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması) Yasası’nı ihlal etmekle suçlanıyor.

Yerel basında yer alan haberlerde, polis memurunun suçlamaları reddettiği ve yüzde yüz masum olduğunu iddia ettiği de belirtildi.

Pathak, davada altı kişinin isminin verildiğini ve Saroj da dahil olmak üzere dört kişinin tutuklandığını açıkladı. Karakolda görev yapan tüm memurların görevden alındığını da sözlerine ekledi.

Dava, Uttar Pradesh eyaletinde ve Hindistan’ın genelinde büyük tepki çekti.

Eyalet yetkilileri, davaya 24 saat içinde geri bildirimde bulunmaları için soruşturma emri verirken, Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu dört hafta içinde Uttar Pradesh Hükümetinden olayın aydınlanmış olmasını ve rapor sunulmasını talep etti.

Lalitpur’da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğraması ve ardından suç duyurusunda bulunmak için gittiği sırada görevli polis tarafından tecavüze uğraması, ülkede, gerçek hukuk ve düzen reformlarının nasıl bastırıldığını gösteriyor.





