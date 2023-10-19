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Tarifsiz acılar, açlık ve çaresizlik

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Gazze'de hastanenin yanı sıra birçok farklı noktalarda bombardıman sürüyor. Her bombardıman sonrası büyük bir panik ve korku yaşanıyor. İsrail saldırıları altında Gazzeliler yiyecek bulmakta da zorlanıyor

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Tarifsiz acılar, açlık ve çaresizlik
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Tarifsiz acılar, açlık ve çaresizlik... Gazze'de saldırılar artıkça sivillerin içinde bulunduğu durum daha da kötüleşiyor. İsrail'in her saldırısı sonrasında büyük korku ve panik objektiflere yansıyor.
Gazze'nin genelinde yiyecek stokları da tükenmek üzere. Dünya Gıda Programı Ortadoğu sözcüsü Abir Etefa, dükkanlarda sadece 4-5 günlük yiyecek kaldığı uyarısı yapıyor.
Bombardıman altında Gazzeliler çaresizce yiyecek bulmaya çalışıyor.
Morglar da dolup taşarken Gazzeliler derin bir acı yaşıyor.
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