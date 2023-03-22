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Tanzanya'da Marburg virüsü alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti

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Tanzanya'da 5 kişinin Ebola'nın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsünden ötürü hayatını kaybettiği belirtildi.

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Tanzanya'da Marburg virüsü alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti
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Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, yaptığı açıklamada, ilk olarak gizemli bir hastalıktan öldüğü açıklanan 5 kişinin bedeninden alınan örneklerde Marburg virüsünün tespit edildiğini belirtti. Hastanede 3 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktaran Mwalimu, temaslı 161 kişinin de izlendiğini ifade etti.

Mwalimu, paniğe ya da ülkedeki ekonomik faaliyetleri durdurmaya gerek olmadığını dile getirerek hastalığı kontrol altına almak için çabaladıklarını kaydetti.

av

MARBURG VİRÜSÜ

Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti. 

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