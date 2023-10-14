Tam bir can pazarı

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirildiği saldırılarda yaralananların getirildiği El Şifa Hastanesi'nde adeta bir can pazarı yaşanıyor.
El Şifa Hastanesi Gazze’nin ana hastanesidir ve tam kapasiteyle çalışır. Cesetler hastanenin dışında yerde duruyor. Morgun buzdolapları hepsine yetmediği için koridorlar ve avlular yüzlerce cesetle dolu.
BBC Türkçe'nin haberine göre; İçeride, personel yedek jeneratörlerin çalışmaması halinde tüm hizmetlerin yakında duraklayabileceğini bilerek yoğun bir baskı altında çalışırken yüzlerce ağır yaralı koridorları dolduruyor. Yaralılar arasında kadın ve çocuklar da var. Bu ciddi bir felakete yol açabilir.
Yoğun acı ve şoktan çığlıklar atarak hastaneye getirilen küçük kız, kendisini tedavi etmeleri ve acısını dindirmeleri için doktorlara sesleniyor.
Sedyedeki bir başka kadın ise şöyle diyor: “Ameliyatımı ertelediler, başkalarının daha öncelikli olduğunu söylediler… biraz bekleyebilirsiniz. Ne yapabilirim? Burada çok sayıda yaralı var.”
Bir kadın, Gazze'nin yoğun nüfuslu bir mahallesini hedef alan şiddetli İsrail bombardımanında ölen bazı akrabalarının cenazelerinin yanında oturuyor. Hayatta kalan aile üyeleri birer birer geliyor. "Biz uyuyorduk ve onlar da herkesinki gibi evimizi bombaladılar" diyor.
Sedyede yatan bir kadını anlatan başka bir kadınla konuşuyoruz: “Enkazın altından çıkardılar ama kızını bulamadılar. Umarım onu bulurlar."
SAĞLIK SİSTEMİ DURMA NOKTASINDA
Hastane müdürü Dr. Muhammad Abu Salmia, BBC'ye, El Şifa'nın faaliyetlerini durdurmaya zorlanmasının doğuracağı sonuçları şöyle anlattı:
"Hastane elektrik olmadan çalışamaz. Yoğun bakım, yeni doğan ve diğer servislerde 120'den fazla kişi entübe ediliyor; [eğer bu gerçekleşirse] hastanedeki tüm bölümler ve servisler çökecek ve artık hastaları tedavi edemeyeceğiz.”
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