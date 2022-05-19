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Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz

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Afganistan'ın İçişleri Bakanı Vekili Sirajuddin Haqqani, ülkedeki kadınların eğitim ve çalışma haklarıyla ilgili ABD basına açıklamalarda bulundu.

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Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz

 Haqqani, şu anda kız çocuklarının yalnızca altıncı sınıfa kadar eğitim almasına ilişkin "Çabalarımız devam ediyor" youmunu yaparken, "yaramaz" kadınların evde tutulmaya devam edeceğini söyledi. Bununla birlikte, geçen Ağustos ayında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, kadınlara ve kız çocuklarına uyguladığı yoğun baskı nedeniyle uluslararası toplumun büyük tepkisini çekiyor. 

 

Üst düzey bir Taliban yetkilisi, CNN'den Christiane Amanpour’la Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir röportaj gerçekleştirdi. 

Afganistan'ın İçişleri Bakanı Vekili ve 2016'dan beri Taliban'ın eş başjan  yardımcısı olan Sirajuddin Haqqani, kız çocuklarının orta okula geri dönmelerine izin verme taahhüdünü tekrarlayarak "yakında iyi haberler" geleceğini söyledi, ancak rejimin kadın haklarına yönelik kısıtlamalarını protesto eden kadınların evde kalacağını aktardı. 


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 2

"YARAMAZ KADINLAR EVDE KALACAK"

Taliban Mart ayında, kız çocukların  liseye devam edebileceklerine dair birçok açıklama yapmış ancak, bu vaadeni süresiz olarak ertelemişti. 

Taliban yönetimi altında evlerini terk etmekten korktuklarını söyleyen Afgan kadınları hakkında soru sorulduğunda Haqqani, gülerek "Yaramaz kadınları evde tutuyoruz" yorumunu yaptı. Amanpour'un yorumunu netleştirmesi istedikten sonra, "Yaramaz kadınlar derken, mevcut hükümeti sorgulamak için başka taraflarca kontrol edilen kadınlara atıfta bulundum” dedi.


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 3

FBI TARAFINDAN ARANIYOR

Haqqani, yüzünü ilk kez halka göstermesinden sadece aylar sonra, bir Batılı medya kuruluşuyla yaptığı ilk kameralı röportajda konuştu. Haqqani şu anda FBI tarafından aranıyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" olarak sınıflandırılıyor. Kellesine 10 milyon dolar ödül var.

Haqqani'nin yardımcıları, röportajın ABD ve dünya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma çabası olduğunu söyledi.


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 4

Bununla birlikte Haqqani, kadınların eğitim ve çalışma haklarının Taliban'ın İslam hukuku ile "ulusal, kültürel ve geleneksel ilkeleriyle” sınırlı olacağını vurguladı. 


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 5

Haqqani, “Afgan hükümetinde kızların eğitimine karşı çıkan kimse yok. Zaten kızların 6. sınıfa kadar okula gitmesine izin veriliyor ve bu sınıfın üzerinde bir mekanizma üzerinde çalışmalar devam ediyor. Allah'ın izniyle çok yakında bu konuyla ilgili çok güzel haberler duyacaksınız" diye konuştu.


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 6

Diğer taraftan Taliban, geçen Ağustos ayında Afganistan'ı ele geçirmesinden bu yana kadın ve kız çocuklarının haklarını koruyacağına ve aynı anda birçok özgürlüklerini ve korumalarını elinden alacağına dair uluslararası topluma defalarca güvence verdi.


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 7

AFGAN KADINLAR TALİBAN'IN VAATLERİNE İNANMIYOR

Ancak, okul çağındaki birçok kız çocuğı şimdiden umudunu yitirdi. 19 yaşındaki Maryam, CNN'e verdiği demeçte, "Taliban’ın hükümetlerinin tamamı kızların eğitimine karşıydı. Taliban'ın sözlerini yerine getirdiğine inanmıyorum. Duygularımızı anlamıyorlar" dedi.


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 8

17 yaşındaki Fatima ise  "Adım adım tüm özgürlüklerimizi alıyorlar. Şimdiki Taliban ve 90'ların Taliban'ı aynı. Politikalarında ve kurallarında herhangi bir değişiklik görmüyorum. Tek umudumuz, uluslararası toplumun kızların okula gitmesine izin vermesi için Taliban'a aşırı baskı yapması. Başka hiçbir şey işe yaramayacak” açıklamasını yaptı.


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 9

Öte yandan, Haqqani’nin yorumları, uluslararası toplumda  Taliban'ın taahhütlerinde ciddi olduğu konusunda ikna etmeye yardımcı olacak gibi görünmüyor.


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 10

Uluslararası bir STK olan İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Heather Barr, "Taliban yönetimindeki hiç kimsenin  bu konuda inandırıcılığı yok. Kadınlara ve kız çocuklarına sözde saygı duydukları konusunda açıklamalarda bulundular. Ondan sonra her gün kadınlara yönelik yeni bir baskı uyguladılar ve bu zamanla yoğunlaşmaya devam etti” dedi.


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 11

G7 dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) ise geçen hafta Taliban tarafından kadın ve kız haklarına getirilen artan kısıtlamalara karşı "en güçlü muhalefetlerini" dile getirdiler.


Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz - 12

Amanpour’a uluslararası toplumun "yargıları, araştırmaları ve karar verme süreçlerinin tek taraflı olduğunu" söyleyen Haqqani, "Hâlâ ön hazırlık aşamasındayız. Hükümeti devralalı henüz sekiz ay oldu. Durumu normale döndürmek için çalışıyoruz" dedi.

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