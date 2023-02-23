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Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti

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Suriyeli grafiti sanatçıları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afrin ilçesinde yıkılan bir binanın duvarına felaketin ülkelerinde yol açtığı yıkım ve acıları yansıttı.

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Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti

Yıllardır savaşı grafiti çalışmalarıyla dünyaya anlatan sanatçılardan Aziz Esmer, Selam Hamid ve Muhammed Enis Hamdun, bu kez de Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkımı ve yaşanan acıları yansıttı.


Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 2

Afrin'de depremler yüzünden yıkımların en çok yaşandığı Cinderes beldesinde buluşan sanatçılar, yıkılan bir binanın duvarına halkın çektiği acıları resmetti.

Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 3

Türkçede deprem anlamına gelen "Zilzel" kelimesini bir duvarın üzerine Arapça harflere benzettikleri yıkılmış binalar şeklinde resmeden sanatçılar, kelimenin içine bir elin ortasına konulmuş yaralı kalp çizdi.


Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 4

Sanatçılar, yaralı kalbi dikmeye çalışan bir el üzerinden, depremzedelerin çektiği acıyı göstermeye çalıştı.


Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 5
Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 6
Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 7
Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 8

Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 9
Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 10
Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 11

Suriyeliler acılarını bu kez deprem enkazına resmetti - 12
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