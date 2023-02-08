banner913
banner885
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
10 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
11 0
 
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
13 0
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
18 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
29 0
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
10 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
12 0
banner915

Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı

banner476

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 530'a, yaralananların sayısı ise 4 bin 645'e yükseldi.

banner825
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.


Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 2

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1250 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 45 kişi yaralandı.


Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 3

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.


Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 4

Sahadaki Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenilen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1280 kişi öldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.


Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 5

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.


Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 6
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 7
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 8
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 9
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 10
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 11
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 12
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 13
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı - 14
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.