banner762
banner815
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
16 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
16 0
 
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
64 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
13 0
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
28 0
banner797
banner794

Suçlamalar istifa getirdi

banner476

2 bin euroluk iç çamaşırı satın alarak bunu harcama gideri olarak yazdırdığı iddia edilen Fransız milletvekili Coralie Dubost istifa etti

banner825
Suçlamalar istifa getirdi

 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden milletvekili Coralie Dubost’un (39) 2 bin euroluk (Yaklaşık 35 bin TL) iç çamaşırı satın alarak bunu harcama gideri olarak yazdırdığı ortaya çıktı. Tepkilerin ardından Dubost istifa etti ve hakkında soruşturma başlatıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nden (LREM) milletvekili Coralie Dubost'un başı dertte.
39 yaşındaki milletvekili, parlamento etik soruşturması kapsamında giyim faturalarını parlamentoya fatura etmek, yardımcılarını kötü idare etmek ve onları kişisel işleriyle meşgul etmekle suçlanıyor.
Gelişmelerin ardından istifa ettiğini açıklayan Dubost, kıyafetleri satın almak için kendisine ayrılan ödeneği kullandığını ve kıyafetleri sadece iş ortamında giydiğini öne sürdü.
Dubost, istifa mesajında, “Siyasetten çekilip kendimi aileme adamanın zamanı geldi. Siyasi grubuma, seçimlere ve genel olarak demokrasiye zarar veren haksız saldırıların hedefi oldum” dedi.
Dubost'a yöneltilen suçlamalar arasında binlerce euroluk giyim eşyalarının parlamentoya fatura edilmesi, ofis içindeki bir kısım personelin diğer personel hakkında bilgi toplama amacıyla muhbirlik yapmaya zorlanması ve bir kısım personelin de kişisel kuru temizleme ve ayakkabı tamiri gibi işlerde kullanılması yer alıyor. İddialara göre; Dubost, giyim giderleri, yüksek restoran faturalarını Fransız vergi mükelleflerine ödetti. Ayrıca alışveriş sitelerinde giyim ve aksesuara binceler euro ödedi ve bir iç çamaşırına ise 500 euro'dan fazla kamu parası harcadı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.