Suçlamalar istifa getirdi

2 bin euroluk iç çamaşırı satın alarak bunu harcama gideri olarak yazdırdığı iddia edilen Fransız milletvekili Coralie Dubost istifa etti





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden milletvekili Coralie Dubost’un (39) 2 bin euroluk (Yaklaşık 35 bin TL) iç çamaşırı satın alarak bunu harcama gideri olarak yazdırdığı ortaya çıktı. Tepkilerin ardından Dubost istifa etti ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nden (LREM) milletvekili Coralie Dubost'un başı dertte.

39 yaşındaki milletvekili, parlamento etik soruşturması kapsamında giyim faturalarını parlamentoya fatura etmek, yardımcılarını kötü idare etmek ve onları kişisel işleriyle meşgul etmekle suçlanıyor.

Gelişmelerin ardından istifa ettiğini açıklayan Dubost, kıyafetleri satın almak için kendisine ayrılan ödeneği kullandığını ve kıyafetleri sadece iş ortamında giydiğini öne sürdü.

Dubost, istifa mesajında, “Siyasetten çekilip kendimi aileme adamanın zamanı geldi. Siyasi grubuma, seçimlere ve genel olarak demokrasiye zarar veren haksız saldırıların hedefi oldum” dedi.

Dubost'a yöneltilen suçlamalar arasında binlerce euroluk giyim eşyalarının parlamentoya fatura edilmesi, ofis içindeki bir kısım personelin diğer personel hakkında bilgi toplama amacıyla muhbirlik yapmaya zorlanması ve bir kısım personelin de kişisel kuru temizleme ve ayakkabı tamiri gibi işlerde kullanılması yer alıyor. İddialara göre; Dubost, giyim giderleri, yüksek restoran faturalarını Fransız vergi mükelleflerine ödetti. Ayrıca alışveriş sitelerinde giyim ve aksesuara binceler euro ödedi ve bir iç çamaşırına ise 500 euro'dan fazla kamu parası harcadı.

