Son Yılların En Çok Konuşulan Davasını Johnny Depp Kazandı

Milyonlarca insan tarafından ilgiyle takip edilen Johnny Depp- Amber Heard davası nihayet sonuçlandı. Jüri, Depp'in 15 milyon dolar tazminat almasına karar verdi

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, olaylı ayrılıklarının ardından eski eşi Amber Heard’e 50 milyon dolarlık “taciz ve iftira” davası açmıştı. Heard, bu davaya 100 milyon dolarlık yeni bir dava ile karşılık vermişti! Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki dava uzun süredir dünya gündemini meşgul ediyordu. Çiftin birlikteliğine dair detaylar, bütün dünyanın gözleri önünde ortaya dökülüyor, taraflar her an birbirlerini suçluyordu. İşte bu sansasyonel dava dün sona erdi! Mahkemenin sonuçlanmasının ardından, jüri kararını verdi ve Johnny Depp’i haklı buldu! Böylece Amber Heard, şiddet ve istismar ile suçladığı eski eşi Johnny Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. İşte uzun süredir gündemi meşgul eden Depp – Heard davası hakkındaki detaylar…

Tüm dünyanın yakından takip ettiği mahkeme süreci

Şiddet ve taciz iddialarıyla sonlanan Depp – Heard evliliğinden sonra, Amber Heard 2018 yılında Washington Post’a bir makale yazmıştı. Heard, yazısında ev içi şiddete maruz kaldığını belirtmişti. Amber Heard, yazdığı yazıda herhangi bir isim vermiyordu fakat Johnny Depp’i suçladığı oldukça açıktı! Bunun üzerinde Depp, eski eşine iftira davası açtı ve 50 milyon dolar tazminat talep etti! Heard ise Depp’e 100 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı ve mahkeme süreci başladı. Ancak ne davanın tarafları ne de dava süreci hiç de sıradan değildi. Çiftin bitlikte olduğu dönemlere dair pek çok detay, tüm dünyanı gözleri önünde ortaya dökülüyordu. Şiddet ve taciz suçlamaları, ölüm tehditleri, alkol ve uyuşturucu bağımlılıkları… Psikologların, doktorların ve ünlü isimlerin tanıklıkları da sürekli gündemdeydi. Taraflar birbirlerine son derece ciddi suçlamalarda buluyordu. Hal böyle olunca dava, tüm dünyadaki önemli gündem maddelerinden birisi haline geldi.

Jüri, Johnny Depp’in karalandığına karar verdi

6 hafta boyunca devam eden ve büyük bir magazin malzemesi haline gelen dava, dün sonladı! Mahkemenin sona ermesiyle, jürinin karar verme süreci başladı. Jürinin bir karara varması ise yaklaşık 14 saat sürdü! 14 saatin sonunda jüri, Heard’ün 2018 yılında yazdığı makalenin Johnny Depp’i “karalama” niteliği taşıdığına hükmetti! Öte yandan jürinin bir diğer kararı ise, Heard’ün evlilikleri ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtamadığı ve Heard’ün “kötü niyet” taşıdığıydı… Böylece Johnny Depp, Heard’ün makalesinden gördüğü zararın karşılanması için 15 milyon dolar tazminat kazandı. Mahkemenin sona ermesiyle, dışarıda bekleyen Johnny Depp hayranları, büyük bir sevinç yaşadı.

Heard’ün de iftiraya uğradığına karar verildi!

Mahkeme, genel olarak Depp’i haklı bulsa da Heard’ün de iftiraya uğradığına karar verdi. Heard, Depp’e karşı ileri sürdüğü karalama suçlamalarından ikisinde haksız, birinde ise haklı bulundu. Depp’in avukatı aracılığıyla Heard’e iftira attığına karar veren jüri, Heard’ün 2 milyon dolar tazminat almasına hükmetti…

Üzüntü ve hayal kırıklığı

Davanın sona ermesiyle Amber Heard bir açıklama yaptı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve son derce üzgün olduğunu belirtti. Mahkemeye sunduğu çok sayıda delilin, Depp’in “orantısız gücünü” kanıtlamaya yetmediğini söyleyen Heard, kararın kadınların aleyhinde olduğunu vurguladı. Heard, açıklamasını “Bu karar, kadınların ayağa kalkıp konuştuğunda, kamu tarafından ayıplandığı dönemlere dönülmesine neden oldu” ifadeleri ile sonlandırdı.

“Jüri, bana hayatımı geri verdi”

Karar duruşmasına katılmayan Johnny Depp ise, mahkeme sonucunu yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Depp açıklamasında, 6 yıl önce kendisinin ve etrafındaki insanlarını yaşamlarının bir anda değiştiğini belirtti. Karşılaştığı iddiaların kariyerine büyük bir zarar verdiğini dile getirdi. Depp, açıklamasını “6 yıl sonra, jüri bana hayatımı geri verdi, çok mutluyum” ifadeleri ile sürdürdü. Son olarak sözlerini “gerçek hiçbir zaman yok olmaz” şeklindeki açıklamasıyla sonlandırdı.