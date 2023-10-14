Sivillere “kaçın” uyarısı

Gazze Şeridi’ne kara harekâtı başlatması beklenen İsrail ordusu, tanklarını sınıra konuşlandırırken, Gazze’nin merkezindeki bir milyondan fazla sivilin 24 saat içinde güneye gitmesi için çağrı yaptı



İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Uçaklardan saldırı yapılacağı ve Gazze'nin güneyine gitmeleri gerektiğinin uyarısının yer aldığı broşürler attı.

BM'ye de bildirimde bulunan İsrail, sivillerin 24 saat içerisinde güneye

kaydırılmasını istedi.

Sınırda yoğun bir tank hareketliliği gözlenirken İsrail ordusu Gazze'de önemli faaliyetlerde bulunacağını duyurdu ve sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

Filistin medyası ise "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), bir haftadır uçakların bombaladığı, tam abluka uygulanan bölgedeki elektrik kesintileri ve gıda ile su kıtlığı sürerken, herkesi çıkarmanın imkansız olduğunu belirtti.

KARA HAREKATI HAZIRLIĞI

İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

Öte yandan Hamas,



Öte yandan İsrail'in Hamas'a misilleme için Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü ise (DSÖ), İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığı konusunda uyardı.

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İsrail, Gazze'de sivil - savaşçı ayrımı yapmadan yüzbinlerce insanın yaşadığı yerleşim yerlerini yok etmeye hazırlanıyor.İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Uçaklardan saldırı yapılacağı ve Gazze'nin güneyine gitmeleri gerektiğinin uyarısının yer aldığı broşürler attı.BM'ye de bildirimde bulunan İsrail, sivillerin 24 saat içerisinde güneyekaydırılmasını istedi.Sınırda yoğun bir tank hareketliliği gözlenirken İsrail ordusu Gazze'de önemli faaliyetlerde bulunacağını duyurdu ve sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.Filistin medyası ise "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.Birleşmiş Milletler (BM), bir haftadır uçakların bombaladığı, tam abluka uygulanan bölgedeki elektrik kesintileri ve gıda ile su kıtlığı sürerken, herkesi çıkarmanın imkansız olduğunu belirtti.KARA HAREKATI HAZIRLIĞIİsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.Öte yandan Hamas, medya kuruluşlarına bir açıklama göndererek Gazze’de yaşayan Filistinlilere evlerini terk etmemelerini söyledi. Hamas açıklamasında “İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı yaratmayı ve iç cephemizin istikrarını baltalamayı amaçlayarak çeşitli yollarla yalan propaganda yaymaya ve dolaşıma sokmaya çalışıyor” denildi.Öte yandan İsrail'in Hamas'a misilleme için Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü ise (DSÖ), İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığı konusunda uyardı.