İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aştı. İsrail’in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 1055 olurken, yaralı sayısı da 5 bin 184'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor



İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda altıncı güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da bini aştı.

İsrail’in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 1055 olurken, yaralı sayısı da 5 bin 184'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler ise, Gazze'de görev alan çalışanlarından dokuzunun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na Demir Kılıçlar Operasyonu'yla yanıt veren ve 1973'ten bu yana ilk kez resmen savaş ilan eden İsrail, Gazze Şeridi'ni yerle bir ediyor.



İsrail bombardımanında Gazze’de sivillerin yaşadığı binalar, fabrikalar, camiler ve dükkanlar vuruldu.

Gazze'den bildiren Al Jazeera muhabiri Maram Humaid, X platformunda sabaha karşı paylaştığı mesajda "Bu işkence. Bomba sesleri giderek yaklaşıyor ve daha gürültülü. Barut kokusu her yerde ve toz havayı dolduruyor. Gazze'de nasıl bir sabah?" diye yazdı.

Muhabir Humaid, bir saat sonra ise hiçbir uyarı olmadan evinin yakınına büyük bir bomba isabet ettiğini, kırılan camların başına çarpmasıyla uyandığını aktardı. Al Jazeera muhabiri, derhal iki aylık bebeğini kucağına alıp vücuduyla siper ettiğini ve koşarak evden kaçtığını ekledi. Mesaj, "Savaşı DURDUR. Ölüyorduk" cümleleriyle bitti.

SİVİLLER ZOR DURUMDA

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle siviller zor durumda. İsrail'in elektrik ve suyunu keserek tam ablukaya aldığı Gazze'de yoğun bir bombardıman var. Evlerini terkedenlerin sayısı 300 bine yaklaşıyor. Hamas'ın rehin tuttuğu kişilerin aileleri de endişeli bir bekleyiş içinde. Gazze'den Mısır'a bir insani koridor oluşturulması gündemde.

Gazze'de siviller İsrail'in düzenlediği bombardımandan kurtulabilmek için güvenli bir yer arıyorlar. Sınırın diğer tarafında da Hamas'ın saldırısı sonucu kaçırılan rehinelerin ailelerinin endişeli bekleyişi var.

Gazze'de El Şifa hastanesinde çalışan Zeynep hemşirenin feryadı, savaşın acı yüzünün bir göstergesi.

Zeynep hemşire hastanede yaralılara müdahale ederken, kendisi gibi sağlık çalışanı olan eşinin İsrail saldırısında öldüğünü öğrendi.

Şoka giren Gazzeli hemşire, hastanenin dışına çıkarak kızına babasının ölüm haberini vermek zorunda kaldı.

İsrail'in aralıksız bombardıman altında tuttuğu Gazze'de sığınacak güvenli bir yer bulmak güç, özellikle de çocuklarını korumanın derdine düşen anneler için.

Evleri İsrail saldırısında hasar gören Said Umah Tahir de 6 çocuğu için endişeli. Uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor.

İsrail'in yoğun bombardımanında hedef alınan bölgelerde ağır hasar var. Gazzeliler İsrail ordusunu ayrım gözetmemekle suçluyor. İsrail bombardımanında okullar ve sağlık merkezleri de zarar görüyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri caddelerde ve altyapıda oluşan hasarın sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkat çekiyor.

Hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. Gazze'de evlerini terkedenlerin sayısı da her geçen saat artıyor.

Çatışmaların diğer tarafı İsrail'de de siviller Hamas'ın roket saldırıları nedeniyle panik ve korku içinde.

Hamas'ın rehin aldığı kişilerin aileleriyse endişeli bir bekleyiş içinde.

Rehineler arasında 11 Taylandlı da var. İsrail'e çalışmak için gitmişlerdi.

2 yıldır ailesini İsrail'de çalışarak geçindiren 26 yaşındaki Natthaporn Onkaew den de haber alınamıyor. Tayland'daki anne ve babası oğullarının bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıyor.

Saldırılarda 18 Taylandlının da öldüğü belirtiliyor. İsrail'de çalışan göçmen işçilerin çoğunu Tayland ve Filipinliler oluşturuyor.

TÜYLER ÜRPERTİCİ FOTOĞRAFLAR

Uluslararası haber ajansları, Gazze'de enkaza dönmüş sokaklarda çekilen tüyler ürpertici fotoğrafları dünyaya servis ediyor. AFP'nin karelerinde İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini bir battaniye içinde taşıyan insanlar, birkaç eşyayla enkazlar arasında yürüyenler, yerde yaralı halde bekleyen hayvanlar var.

İsrail , 2007 yılından bu yana Hamas'ın yönettiği Gazze Şeridi'ne karadan, havadan ve denizden abluka uyguluyor. 16 yıldır devam eden ablukanın en büyük patlama noktası ise geçen Cumartesi yaşandı. Sabah saatlerinde İsrail sınırından sızan Hamas kuvvetleri kilometrelerce içeri sızmayı başardı. Hamas ilk gün sivillerin katıldığı bir müzik festivalinde 260 kişiyi öldürürken saatler sonra bir karakolu teslim aldı. İçeride 20 esirle birlikte saatler süren çatışmalar sonrası İsrail ordusu karakolun kontrolünü tekrar sağladı. Hamas'ın bu beklenmedik saldırısı sonrası İsrail ordusu tam 50 yıl sonra resmi olarak savaş ilan etti. Bu bağlamda harekete geçen ordu Gazze'yi havadan vurmaya başladı.İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda altıncı güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da bini aştı.İsrail’in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 1055 olurken, yaralı sayısı da 5 bin 184'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor.Birleşmiş Milletler ise, Gazze'de görev alan çalışanlarından dokuzunun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na Demir Kılıçlar Operasyonu'yla yanıt veren ve 1973'ten bu yana ilk kez resmen savaş ilan eden İsrail, Gazze Şeridi'ni yerle bir ediyor. Hava saldırılarının hedefinde olan Gazze gece boyunca uyumadı. Gazze'ye tam taarruza geçeceğini duyuran İsrail'e ait savaş uçakları bölgeyi bombardımana tutuyor.İsrail bombardımanında Gazze’de sivillerin yaşadığı binalar, fabrikalar, camiler ve dükkanlar vuruldu.Gazze'den bildiren Al Jazeera muhabiri Maram Humaid, X platformunda sabaha karşı paylaştığı mesajda "Bu işkence. Bomba sesleri giderek yaklaşıyor ve daha gürültülü. Barut kokusu her yerde ve toz havayı dolduruyor. Gazze'de nasıl bir sabah?" diye yazdı.Muhabir Humaid, bir saat sonra ise hiçbir uyarı olmadan evinin yakınına büyük bir bomba isabet ettiğini, kırılan camların başına çarpmasıyla uyandığını aktardı. Al Jazeera muhabiri, derhal iki aylık bebeğini kucağına alıp vücuduyla siper ettiğini ve koşarak evden kaçtığını ekledi. Mesaj, "Savaşı DURDUR. Ölüyorduk" cümleleriyle bitti.SİVİLLER ZOR DURUMDAİsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle siviller zor durumda. İsrail'in elektrik ve suyunu keserek tam ablukaya aldığı Gazze'de yoğun bir bombardıman var. Evlerini terkedenlerin sayısı 300 bine yaklaşıyor. Hamas'ın rehin tuttuğu kişilerin aileleri de endişeli bir bekleyiş içinde. Gazze'den Mısır'a bir insani koridor oluşturulması gündemde.Gazze'de siviller İsrail'in düzenlediği bombardımandan kurtulabilmek için güvenli bir yer arıyorlar. Sınırın diğer tarafında da Hamas'ın saldırısı sonucu kaçırılan rehinelerin ailelerinin endişeli bekleyişi var.Gazze'de El Şifa hastanesinde çalışan Zeynep hemşirenin feryadı, savaşın acı yüzünün bir göstergesi.Zeynep hemşire hastanede yaralılara müdahale ederken, kendisi gibi sağlık çalışanı olan eşinin İsrail saldırısında öldüğünü öğrendi.Şoka giren Gazzeli hemşire, hastanenin dışına çıkarak kızına babasının ölüm haberini vermek zorunda kaldı.İsrail'in aralıksız bombardıman altında tuttuğu Gazze'de sığınacak güvenli bir yer bulmak güç, özellikle de çocuklarını korumanın derdine düşen anneler için.Evleri İsrail saldırısında hasar gören Said Umah Tahir de 6 çocuğu için endişeli. Uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor.İsrail'in yoğun bombardımanında hedef alınan bölgelerde ağır hasar var. Gazzeliler İsrail ordusunu ayrım gözetmemekle suçluyor. İsrail bombardımanında okullar ve sağlık merkezleri de zarar görüyor.Birleşmiş Milletler yetkilileri caddelerde ve altyapıda oluşan hasarın sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkat çekiyor.Hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. Gazze'de evlerini terkedenlerin sayısı da her geçen saat artıyor.Çatışmaların diğer tarafı İsrail'de de siviller Hamas'ın roket saldırıları nedeniyle panik ve korku içinde.Hamas'ın rehin aldığı kişilerin aileleriyse endişeli bir bekleyiş içinde.Rehineler arasında 11 Taylandlı da var. İsrail'e çalışmak için gitmişlerdi.2 yıldır ailesini İsrail'de çalışarak geçindiren 26 yaşındaki Natthaporn Onkaew den de haber alınamıyor. Tayland'daki anne ve babası oğullarının bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıyor.Saldırılarda 18 Taylandlının da öldüğü belirtiliyor. İsrail'de çalışan göçmen işçilerin çoğunu Tayland ve Filipinliler oluşturuyor.TÜYLER ÜRPERTİCİ FOTOĞRAFLARUluslararası haber ajansları, Gazze'de enkaza dönmüş sokaklarda çekilen tüyler ürpertici fotoğrafları dünyaya servis ediyor. AFP'nin karelerinde İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini bir battaniye içinde taşıyan insanlar, birkaç eşyayla enkazlar arasında yürüyenler, yerde yaralı halde bekleyen hayvanlar var.