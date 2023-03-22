Şirin baba olarak ünlendi: Kocakarı ilacı içtikten sonra ten rengi maviye döndü

Çeşitli sağlık sorunlarını, halk arasında 'kocakarı ilacı' olarak bilenen çeşitli karışımlarla kendi kendine tedavi ettikten sonra cildi tamamen maviye dönen bir adamın görüntüleri, ABD'li bir ailenin mavi tenle yüzyıllardır süren mücadelesini anlatmasının ardından yeniden viral oldu. Karason'un hikayesi bilim insanları tarafından önerilmeyen ve kulak dolma bir şekilde yapılan tedavilerin ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Dermatit de dahil olmak üzere bir çok rahatsızlıktan muzdarip olan Paul Karason, cildinin pul pul dökülmesini durdurmak amacıyla gümüş bileşimli bir karışım içti. ABD’nin Washington kentinde yaşayan Karason bu karışımı cildine de sürmeye başladı ve bu da dgümüş zehirlenmesinin neden olduğu nadir bir tıbbi sendrom olan argyria yaşamasına neden oldu.

Mavi renkli cildi nedeniyle 'Mavi Adam' ve 'Şirin Baba' olarak tanınan Karason, bir dergide gümüş içeren karışımın sağlığı ve gençleşmeyi desteklediğini öne süren bir yazı gördükten sonra ev yapımı gümüş kolloidal karışımı içmeye başladı. Sıvı içinde asılı küçük gümüş iyonları ve nanopartiküller içeren karışım Karason'un cildinin renginin tamamen değişmesine neden oldu.

Doğuştan açık tenli ve kızıl saçlı olan Paul, "Beni bir süredir görmeyen bir arkadaşım yanıma geldi ve kendime ne yaptığımı sordu. Arkadaşım söyleyene kadar tenimin maviye döndüğünü fark etmemiştim. Mavi tenli olmanın, hiç güneş yanığı olmamak gibi bazı avantajları var. Ancak, farklı görünmenin bir sonucu olarak insanların meraklı bakışlarından hoşlanmıyorum” demişti.

Karason, 2008 yılında, o zamanki kız arkadaşı Jackie Northrup ile birlikte TODAY adlı programa katılıp kendisine 'Şirin Baba' denmesine verdiği tepkiyi anlattı.

Karason, "Bu, kimin söylediğine bağlı olarak hoşuma gitmeyen bir lakap. Eğer bir çocuk yanınma 'Şirin Baba' diyorsa ona gülümsüyorum. Ancak, bunu söyleyen bir yetişkinse tepkim farklı olıuyor." demişti.

Diğer taraftan, tanınmaya başladıktan birkaç yıl sonra Karason’un hayatında bir gerileme oldu.İ ş bulmakta zorlandı, nişanlısından ayrıldı ve prostat kanseri ve kalp sorunları da dahil olmak üzere çeşitli sağlık krizlerinden muzdarip oldu. Karason, evini kaybettikten sonra 2012 yılında Madeira, California'dan memleketi Bellington, Washington'a taşınmak zorunda kaldı ve bir evsizler barınağına yerleşti.

Eylül 2013'te Paul Karason, kalp krizi geçirdikten sonra zatürre tedavisi gördüğü Washington'daki bir hastanede 62 yaşında öldü. O sırada ayrı yaşadığı eşi Jo Anna Karason basına yaptığı açıklamada Karason'un felç geçirdiğini de söyledi.

KOLLODİAL GÜMÜŞ NEDİR?

Kolloidal gümüş, damıtılmış su ve gümüşün karıştırılması ile oluşturuluyor. Antibakteriyel özelliklere sahip olan gümüş binlerce yıl boyunca enfeksiyonla mücadelede kullanıldı. Ancak çok daha etkili olan penisilin geliştirildiğinde kullanımdan kalktı.

Öte yandan, Kaason'un hikayesi ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Fugate ailesinin yaşadıklarını paylaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Fugate ailesi son 200 yıldır, nesillerdir erkek ve kadınların mavi tenle lekelenmesine neden olan ve ataları arasında gerçekleşen 'melezleşmenin' kalıcı bir hatırlatıcısı olan ultra nadir bir kan hastalığıyla mücadele ediyor.

Martin Fugate adında bir adama kadar uzanan 'Kentucky'nin mavi insanları', 1960'larda bir kan uzmanı, onların methemoglobinemiden muzdarip olduklarını keşfedene kadar onlarca yıl boyunca doktorları şaşkına çevirdi.

Şu anda hayatta kalan Fugate ailesinin bir üyesi DailyMail.com'a, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında akrabalarasındaki evliliğin bu hastalığın canlı kalmasına yardımcı olmasının ardından, hastalığın bugün hala aile soyunda devam ettiğini söyledi. Fugate'in anlattıkları mavvi olan insanlara ilgiyi artırarak Karason'un hikayesinin de tekrar gün yüzüne çıkmasını sağladı.