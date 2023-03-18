Sır dolu kaza

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Sır dolu kaza

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Kuzey Irak'ta bir helikopter düştü. Türkiye açısından dikkat çeken unsur o helikopterden PKK'ların çıkması oldu. Bölgesel Kürt Yönetiminin açıklamasında başka ayrıntıya yer verilmedi. Helikopterin hangi ülkeye ait olduğu merak ediliyor

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Sır dolu kaza
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Türkiye sınırından 30 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesinin Çemanke kasabasının Berkiyat köyü yakınlarında önceki gün AS350 Eurocopter tipi bir helikopter düştü.
Helikopterde 3'ü kadın 7 kişi öldü, ölenlerin arasında terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin çıkması olayın gizemini arttırdı.
Helikopterin düştüğü yerin 2 yıl önce 13 asker ve polisin bir mağarada kurşuna dizilerek katledildiği Gara Dağı Siyani bölgesine ise çok yakın noktada olması akıllarda soru işareti bıraktı.
TC Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin TSK'ya ait olmadığını ve o bölgede uçuş gerçekleşmediğini açıklarken, menşei belirlenemeyen helikopterin İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi milisleri ile PKK'lıların ortak kullanımında olabileceği üzerinde duruluyor.
SIKIŞAN TERÖRİST YÖNETİCİLERİ KURTARMA OLASILIĞI
İstihbarat birimlerinin Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin gizli haber alma servisi Parastin ve anti terör birimiyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, helikopterin bölgedeki yağışlardan kaynaklı oluşan buharlaşma ve sis sonucu hava muhalefeti sonucu yere çakıldığı belirlendi.
Düştüğü nokta ise şu anda TSK'nın Pençe Kilit harekatını yürüttüğü bölgede yer alıyor.
Burada ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'nın sıkışan üst yönetim kademesindeki teröristlerin bulundukları çemberden çıkamadıkları için bölgeden alınmaları için de terör örgütü PKK'yla uzun zamandan beri işbirliği içinde olan Haşdi Şabi milislerince bölgeye uçuş gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bir günde zorunlu gerçekleştirilen bu uçuşun bölgedeki üst düzey PKK'lıları kurtarmak için de yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.
İKİNCİ HELİKOPTER KAÇMIŞ
Düşen helikopterle birlikte ikinci bir helikopterin daha bölgede uçuş yaptığını ve düşen helikopterin ardından ikinci helikopterin Irak'ın güneyine doğru bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdiği radar kayıtlarından tespit edildi.
Irak anti terör birimi ile MİT'in olayla ilgili soruşturması çok yönlü sürdürülürken, Dışişleri Bakanlığı nezdinde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile Merkezi Hükümetle de temasa geçilerek helikopterin hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesi için ortak çalışma kararı alındı.
Irak merkezi hükümetinin de desteklediği içinde Şii, Sünni, Hristiyan ve Yezidilerin de bulunduğu 40 farlı etnik kökenden oluşan Haşdi Şabi milisleri PKK ile Musul yakınlarında ortak tatbikat gerçekleştirmiş ve birlikte hareket etme kararı almıştı.
PKK ve Haşdi Şabi 10 Ekim 2021'de Irak'ta gerçekleştirilen parlemento seçimlerinde Yezidi nüfusun ağırlıkta olduğu Sincar bölgesinde aynı adayları destekleme kararı almıştı.
Terör örgütü PKK'nın Pençe Kilit bölgesinde sıkışan yöneticilerinin bu alandan alınması için Haşdi Şabi'nin helikopterli destek vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.
ABD VE FRANSA UÇUŞ EĞİTİMİ VERMİŞTİ
Bu kaza akıllara Suriye'nin kuzeyinde ana omurgasını terör örgütü PKK-YPG'nin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ABD'li üst düzey askeri yetkililerin verdiği havacılık eğitimi ile helikopterle ortak tatbikatı getirdi.
Suriye'nin kuzeyindeki Haseki vilayetine bağlı El Malikiye, El Kâhtaniye, Hol, Tel Rifat bölgelerinde ABD'li üst düzey generaller, helikopterle terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri ile birlikte uçuş yaparak IŞİD'in barındığı alanları havadan tespit ederek işaretlemişlerdi.
4 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopterinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan Hakkari Yüksekova'daki Dağlıca ve Aktütün Karakol baskınlarında 36 askerimizi şehit eden Suriye uyruklu Çiya Muhammed kod adlı Azad Simi görüntülenmişti.
Terör örgütü PKK'ya, ABD ve Fransız askeri yetkililer iki yıl önce Mühbiç'te havacılık eğitimi de vermişti.
Çok sayıda terörist Paramotor eğitimi aldıktan sonra Mühbiç'ten havalanarak Hatay'ın Amanos dağlarına iniş yapmışlardı.
 
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