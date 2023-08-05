Sinirlenen pilot, uçakla gökyüzüne penis çizdi

Lufthansa'nın pilotu, uçağın rotası değiştirilince gökyüzünde 24 kilometrelik penis şeklini çizdi

Hava trafiğiyle ilgili bir olay herkesi şaşırttı ve güldürdü. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın pilotu, uçağın rotası değiştirilince gökyüzünde 24 kilometrelik penis şeklini çizdi. Bu eğlenceli içerik, FlightRadar24 platformunda havacılık hayranları tarafından fark edildi.

Olayın detaylarına göre, uçak başlangıçta Almanya'nın Frankfurt kentinden İtalya'nın Katanya kentine doğru yola çıktı. Ancak bazı hava koşulları ve yaşanan yangın sebebiyle Katanya-Fontanarossa Havalimanı'nda iniş yapamayacağı belirtildi ve pilot, Malta'ya yönlendirildi. Bu sırada uçak, Sicilya'nın doğu kıyısında yaklaşık 16 dakika boyunca manevra yaparak Malta'ya doğru yol aldı ve gökyüzünde penis şekli oluşturuldu.

İtalyan basını, pilotun uçağın rota değişikliğine tepki olarak penis şeklini çizdiğini ileri sürerken, Lufthansa yetkilileri ise bu olayın tamamen tesadüfen gerçekleştiğini ve pilotun protesto amacı güdmediğini açıkladı. Kimliği açıklanmayan pilotun, uçağın güneye uçması ve Malta'ya iniş yapması gerektiğinin kendisine önceden bildirilmediği ve bu sebeple durdurulduğu iddia ediliyor. Olay, havacılık dünyasında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı.

