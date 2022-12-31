Şimdiden 2023'ü yaşıyorlar

Yerel saat farkı nedeniyle bütün ülkeler aynı anda yeni yıla girmiyor. Ülkemizxde ve Türkiye'de saatler olsa da bazı ülkelerde yeni yıl heyecanı başladı.

Samoa Adaları, Tonga ve Kiritimati oldu. Kiriminati coğrafi konumu nedeniyle yeni yıla en erken giren yer oluyor.

Ada bu nedenle Yeni Yıl adası olarak da anılıyor.

Daha sonra Fiji ve Yeni Zelanda da yeni yıla girdi.

TSİ 16.00 itibariyle Avustralya da 2023 yılını selamlamış oldu.

18.00 itibariyle Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore, 19.00 itibariyle Çin, Filipinler ve Singapur 20.00 itibariyle ise Tayland, Kamboçya, Endonezya ve Uzakdoğu Asya'nın tamamı yeni yıla girecek.

TSİ 21.00'den sonra Bangaladeş, Nepal, Hindistan Sri Lanka 22.00'den sonra Pakistan 23.00'te Azerbaycan yeni yıla girecek.



Türkiye ise Irak, Kenya, ve Batı Rusya'yla beraber yeni yıla Azerbaycan'dan sonra girecek.