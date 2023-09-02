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Sigara, akıl sağlığına da zarar veriyor

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Danimarka’da yapılan araştırmaya göre sigara içmek, ruh sağlığını bozuyor ve zihinsel rahatsızlıklara neden oluyor

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Sigara, akıl sağlığına da zarar veriyor
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Sigarayla ilişkilendirilen genler de tespit edildi…
Danimarka’da yapılan araştırmaya göre sigara içmek, ruh sağlığını bozuyor ve zihinsel rahatsızlıklara neden oluyor.
Aarhus Üniversitesi’nden bilim insanları, Birleşik Krallık merkezli biyolojik veri bankası Biobank’teki 350 bin kişiye ait genetik verileri inceledi.
Araştırmayı yürüten Doug Speed, verilerini kullandıkları kişilerin yüzde 90’ının 20 yaşından önce sigara içmeye başladığını ve genellikle 30’larından sonra zihinsel rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gördüklerini söyledi.
Speed, “Sigara içmek zihinsel rahatsızlıklara neden oluyor. Sigara tabii ki tek neden değil fakat akıl hastalığı sebebiyle hastaneye yatma riskini yüzde 250 oranında artırdığı gözlemlendi” dedi.
Kanadalı iki araştırmacıyla çalışan bilim insanı, sigaranın özellikle depresyon ve bipolar bozukluğa yol açtığına da dikkat çekti.
Speed, tütün mamullerini tüketenlerde “sigarayla ilişkilendirilen” genlerin olduğunu gözlemlediklerini de söyledi.
Araştırmacı, “Sigarayla ilişkili genleri taşıyan ancak sigara içmeyen kişilerde, bu genleri taşıyan ve sigara içen kişilere kıyasla ruhsal bozuklukların ortaya çıkma olasılığı daha düşük” ifadelerini kullandı.
Öte yandan bilim insanı, sigaranın ruh sağlığının bozulmasına yol açtığı biyolojik mekanizmanın henüz tam anlaşılamadığını belirtti.
 
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