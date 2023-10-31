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Shani Louk'un öldürüldüğü açıklandı

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Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından bu yana kayıp olan İsrail-Alman vatandaşı Shani Louk'un annesi kızının hayatını kaybettiğini açıkladı

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Shani Louk'un öldürüldüğü açıklandı
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Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar sonrasında kayıp olan İsrail-Alman vatandaşı Shani Louk'un hayatını kaybettiği bildirildi. Shani Louk'un annesi Ricarda Louk, İsrail ordusunun kızının öldüğünü bildirdiğini açıkladı.
Louk, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, kızının cansız bedeninin bulunamadığını, ancak bulunan bir kafatası kemiği parçası üzerinde DNA testi yapıldığını belirtti.
Kızının muhtemelen 7 Ekim'de öldürüldüğü tahminini dile getiren Ricarda Louk, saldırı sırasında başına isabet eden bir kurşunla ölmüş olabileceğini ifade etti.
Ailenin verdiği bilgilere göre, 22 yaşındaki Shani Louk Necef Çölü'nde düzenlenen müzik festivaline katıldığı sırada Hamas tarafından öldürüldü.
Ricarda Louk, Hamas'ın Aksa Tufanı baskını sonrasında sosyal medyada yayılan görüntülerde kamyonetteki Hamas militanları yanında görülen yarı çıplak kadının kendi kızı olduğunu açıklamış ve kamuoyundan yardım istemişti.
Aile önce Shani Louk'un ağır yaralı olarak Gazze Şeridi'ne götürüldüğünü düşünmüştü.
Der Spiegel'in haberinde, Almanya'nın Ravensburg kenti doğumlu olan Ricarda Louk'un 30 yıldır İsrail'de yaşadığı, kızı Shani'nin de İsrail'de doğduğu belirtilmişti. Haberde çifte vatandaş olan Shani Louk'un sık sık Almanya'ya, annesinin ailesini ziyarete geldiği ifade edilmişti.


 
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