Seyahat harcamaları pandemi öncesine döndü

Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün küresel seyahat durumu hakkında 37 pazara ilişkin paylaştığı araştırmaya göre Nisan ayı sonunda, tatil amaçlı uçuş rezervasyonları 2019 seviyelerini yüzde 25 oranında aştı; kısa ve orta mesafeli tatil uçuş rezervasyonları ise yüzde 27 arttı

Seyahat kısıtlamalarının ortadan kalkması, turizm harcamalarında güçlü bir artış yaşattı. Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırma; 2022 yılında eğlence ve iş amaçlı uçuş rezervasyonlarının pandemi öncesi seviyeleri aştığını, yolcu gemilerine, otobüslere ve trenlere yapılan harcamalarda ise önemli gelişmeler yaşandığını ortaya koyuyor.

2022 yılı ilk çeyreğini inceleyen Mastercard Ekonomi Enstitüsü; gerçekleştirdiği araştırmayla küresel seyahat durumu hakkında 37 pazarda kritik bilgiler paylaştı. Araştırmaya göre uçuş rezervasyonu trendleri mevcut hızda devam ederse, 2022'de geçen yıla kıyasla 1,5 milyardan fazla yolcunun uçakla seyahat edeceği tahmin ediliyor. Avrupa ve Orta Doğu’ya uçuş rezervasyonu trendleri mevcut hızında devam etmesi halinde; geçen yıla kıyasla 2022'de, Avrupa’ya 550 milyon, Orta Doğu’ya ise 115 milyondan daha fazla yolcunun geleceği tahmin ediliyor. Pandemi kısıtlamalarının çok sıkı uygulandığı İngiltere gibi ülkelerde karantina kısıtlamalarının gevşetilmesi seyahatlerde çok hızlı bir artışa sebep olurken; uçak rezervasyonları altı hafta içinde 2019 seviyelerinin 2 katına çıktı.

Otobüsler pandemi öncesine döndü

Pandeminin önemini yavaş yavaş yitirmesi, kısıtlamaların da kaldırılmasıyla 2022 yılı turizm ve seyahatler anlamında hızlı dönemini yaşıyor. Mastercard araştırmasına göre Nisan ayı sonunda, tatil amaçlı uçuş rezervasyonları 2019 seviyelerini yüzde 25 oranında aştı; kısa ve orta mesafeli tatil uçuş rezervasyonları ise yüzde 27 arttı. Çalışma hayatının normale dönmesi, ofislerin açılmaya başlamasıyla birlikte küresel ticari uçuş rezervasyonları, Mart ayında ilk kez pandemi öncesi seviyeleri aştı ve uzun mesafeli uçuşlar özellikle Nisan ayında çift haneli rakamlara ulaştı.



Araştırmaya göre; grup seyahatinde daha fazla rahatlama, harcama seviyelerini de artırıyor. Gemi seyahatlerine yapılan küresel harcamalar, 2019 seviyelerinin altında kalsa da, Ocak ayından Nisan ayının sonuna kadar yüzde 62 puan kazandı. Otobüsler pandemi öncesi seviyelere geri dönerken, yolcu demiryolu harcamaları yüzde 7 altında kalıyor. Otoyol geçişleri yaklaşık yüzde 19, araç kiralama harcamaları yüzde 12 oranında artarak araba ile karayolu yolculukları çekiciliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

En çok harcama artışı eğlence mekanlarında oldu

Uluslararası seyahatlerde kişiler hediyelik eşya gibi alışverişler yerine daha fazla deneyim yaşamaya bütçe ayırdığı ortaya koyan araştırmada; deneyimsel harcamaların 2019 seviyelerinin yüzde 34 üzerinde olduğu görülüyor. En fazla harcama artışı görülen alanlar yüzde 72 ile eğlence mekanları olurken, etkinlikler yüzde 35 ile ikinci sırayı aldı.