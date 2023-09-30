Sembol ağaç, 16 yaşındaki gencin kurbanı oldu

İngiltere’nin Roma yapımı Hadrian Duvarı’nda 200 yılı aşkın süredir nöbet tutan ünlü bir ağaç, 16 yaşındaki bir genç tarafından kesildi

İngiltere’de 16 yaşındaki bir çocuk, Hollywood filmlerinde sahne alan ve simgeleşen Sycamore Gap ağacını kestiği için tutuklandı. İngiltere’nin Roma yapımı Hadrian Duvarı’nda 200 yılı aşkın süredir nöbet tutan ünlü bir ağaç, 16 yaşındaki bir genç tarafından kesildi. Polis, Perşembe gecesi meydana geldiğine inanılan olaydan sonra 16 yaşında bir erkek çocuğunu tutukladığını söyledi.

“Çınar Geçidi” olarak bilinen noktada yer alan ağaç, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve yaklaşık 1.900 yıl önce Roma İmparatorluğu’nun en kuzeybatı sınırını korumak amacıyla inşa edilen tarihi Hadrian Duvarı’nın üzerinde yer alıyordu. Sycamore Gap, İngiltere’de en çok fotoğraflanan ağaçlardan biri olarak kabul edildi ve 2016 yılında “Yılın Ağacı” seçildi.

Siteyi yöneten National Trust miras hayır kurumu, ağacın kesilmesi karşısında şok olduklarını ve üzüldüklerini söyledi. National Trust’ın kuzeydoğu genel müdürü Andrew Poad şunları söyledi: “Ağaç, yaklaşık 200 yıldır peyzajda önemli ve ikonik bir özellik oldu ve yerel topluluk ve bölgeyi ziyaret eden herkes için çok şey ifade ediyor.”

GİŞE REKORU KIRAN FİLMLE MİLYONLAR TANIMIŞTI

İngiltere’nin kuzeyindeki Northumberland Milli Parkı’nda bulunan çınar ağacı, Kevin Costner’ın 1991’de gişe rekorları kıran filmi ” Robin Hood: Hırsızlar Prensi”nde yer aldığında dünya çapında milyonlarca insan tarafından tanındı



