Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı savaşta ölü sayısı her geçen artarken, İsrail'in "Hamas bebeklerin kafasını kesti, yakarak öldürdü" iddiası ile ilgili kan donduran bir gelişme yaşandı. Paylaşılan görüntüler, savaşta yine en çok masumların zarar gördüğünü gözler önüne serdi



Fakat savaşın korkunç yüzü daha da belirgin olmaya başladı… İsrailli yetkililerin “Hamas bebekleri öldürdü” açıklamasını destekleyecek fotoğraflar paylaşılırken uluslararası haber ajansları da İsrail’in Gazze’de sivilleri bombalamasının ardından ölen ve yaralanan çocukların fotoğrafları yayınlandı. Bu durum savaştan yine en çok masum çocukların ve sivillerin etkilendiğini gözler önüne serdi

Sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda büyük tartışma konusu olan “bebek katliamı” ile ilgili olarak İsrail hükümetinden kan donduran bir paylaşım geldi… İsrailli yetkililer sosyal medyada “Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilen” bir bebeğin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta bebeğin yüzü sansürlenirken, sözcü.com.tr de okurlar için bebeğin vücudunun yaralı bölgelerini bulanıklaştırdı.

Bebeğin üzerinde kan lekeleri olduğu görülürken, boynunda da kan olduğu anlaşılıyor. İsrailli yetkililerin de fotoğrafta yer aldığı belirtiliyor.

İsrail

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın, 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı kapsamlı saldırı sonrasında İsrail’in de misilleme yaparak karşılık vermesiyle ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyorFakat savaşın korkunç yüzü daha da belirgin olmaya başladı… İsrailli yetkililerin “Hamas bebekleri öldürdü” açıklamasını destekleyecek fotoğraflar paylaşılırken uluslararası haber ajansları da İsrail’in Gazze’de sivilleri bombalamasının ardından ölen ve yaralanan çocukların fotoğrafları yayınlandı. Bu durum savaştan yine en çok masum çocukların ve sivillerin etkilendiğini gözler önüne serdiSosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda büyük tartışma konusu olan “bebek katliamı” ile ilgili olarak İsrail hükümetinden kan donduran bir paylaşım geldi… İsrailli yetkililer sosyal medyada “Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilen” bir bebeğin fotoğrafını paylaştı.Fotoğrafta bebeğin yüzü sansürlenirken, sözcü.com.tr de okurlar için bebeğin vücudunun yaralı bölgelerini bulanıklaştırdı.Bebeğin üzerinde kan lekeleri olduğu görülürken, boynunda da kan olduğu anlaşılıyor. İsrailli yetkililerin de fotoğrafta yer aldığı belirtiliyor.İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğrafta, “Bu paylaşmak zorunda kaldığımı en zor fotoğraf. Bunu yazarken ellerimiz titriyor. Bunu paylaşıp paylaşmama konusunda kararsız kaldık fakat hepinize ihtiyacımız var ve hepiniz bunu bilmelisiniz. Bu oldu” denildi.