Savaşın Acı Yüzü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 329’a yükseldi. Ölenlerin 724’ü çocuk, 458’i kadın

İsrail'in, Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı 10. gününde sürüyor. 2 bin 329 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'de ise can kayıpları 1400'ün üstünde. Öte yandan İsrail’in sadece savaş uçaklarıyla Gazze’ye günde bin adet bomba attığı öğrenildi.Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşiyor. Elektrik olmayan kentte, su da tükenmek üzere. Bir yandan gözler İsrail'in başlatacağı kara harekatında. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması bekleniyor.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirildi.Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bu bölgeye düzenlediği saldırılarda "724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 714 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.Açıklanan rakamlar, bir haftadır süren İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının, 2014 yılındaki Gazze savaşında ölen Filistinli sayısını da geçtiğine işaret ediyor.Söz konusu savaşta 50 gün içinde 2 bin 250 Filistinli yaşamını yitirmişti. Aynı savaşta 66 İsrailli asker ve beş sivil de hayatını kaybetmişti.Son çatışmalardaki toplam can kaybı, Hamas'ın 2007 yılında Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesinden beri kaydedilen en yüksek sayıyı ifade ediyor.İsrail ordusu ise, 7 Ekim'den beri 279 askerinin öldüğünü, Gazze'de 126 kişinin esir tutulduğunu açıkladı.İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesini bombaladığı bildirildi.İsrail'in güneyi ise önceki gece boyunca Hamas saldırılarının hedefindeydi. Tel Aviv ve Aşkelon semalarından patlama sesleri yükseldi. Demir Kubbe Hamas'ın attığı roketleri havada imha etti. Bat Yam ve Aşkelon'a düşen roketler maddi hasara neden oldu.Reuters'ın haberine göre, 7 Ekim'den beri en az 279 askerinin öldüğünü duyuran İsrail ordusu, Gazze'de teyit edilen rehine sayısının da 126 olduğunu belirtti. Hamas tarafından rehin alınan kişi sayısının 150'yi bulduğu tahmin ediliyordu.Gazze'de morglarda yer kalmadı. Cesetler dondurma dolaplarına konuluyorYoğun bombardıman altındaki Gazze'de morglarda yer kalmadı. Hastanelerin de kapasitesi dolmuş durumda. Bu yüzden cesetler dondurma dolaplarına konulmaya başladı. Gazzeliler, sığınacak güvenli yer bulmakta zorlanıyorAğır bombardıman altındaki Gazze'de hastaneler ve morglarda artık yer kalmadı. Şüheda Aksa Hastanesi'nde cenazeler dondurma dolaplarına konuyor.Hastanelerde ilaç ve ekipman sıkıntısı da sürüyor. Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin birçok mahallesi harabeye dönmüş durumda.Gazzelilerden biri yaşadıklarını şöyle anlattı:"Eşim, ben ve çocuklarım uyuyorduk. Büyük bir patlama oldu. Benim ve kardeşimin evi hasar gördü. Komşunun evi tamamen yıkılmıştı. Üç katlı binanın enkazında kalan şehitlere ulaşamadık. Bu bir soykırım savaş değil. İsrail, Gazze halkını yerlerinden etmek istiyor ama bu olmayacak."Diğer taraftan, Gazzeliler, yoğun bombardıman altında sığınacak güvenli bir yer arıyorlar. İsrail'in boşaltılmasını istediği Gazze'nin kuzeyinden kaçış sürüyor.İsrail'in yoğun bombardımanında 6 su kuyusu, 3 su pompalama tesisi, bir su depolama tesisi ve bir arıtma tesisi hasar gördü. Elektriklerin tamamen kesildiği Gazze şeridi'nde yiyecek sıkıntısı da gün geçtikçe artıyor.