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Sahte silahla çikolata soygunu

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir şüpheli sahte silah tehdidiyle çikolata çaldı

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Sahte silahla çikolata soygunu
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişi sahte silah tehdidiyle süpermarketten çikolata çaldı.
Brüksel polisinden verilen bilgiye göre, geçen hafta Brüksel'in Molenbeek semtinde bir süpermarketten polise silahlı soygun bildirimi yapıldı.
Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin silah tehdidiyle süpermarketten birkaç paket çikolata çaldığını ve yaya olarak kaçtığını öğrendi.
O an mesaide olmayan bir polis, aldığı bilgiyle bir şüpheliyi takip etti ve birkaç sokak ileride durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde sahte bir silah ile birkaç paket çikolata ele geçirildi.
Sahte silahla marketten çikolata çalan kişi karakolda sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Polisin soygunla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
 
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