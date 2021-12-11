Sahte kolla aşı yaptırmak isterken yakalandı

Halka açık yerlerde aşı şartlarını aşmak için COVID-19 aşısı yaptırmak için sahte kol kullanmaya çalışan İtalyan bir adam suçlamalarla karşı karşıya





İtalya'da aşı karşıtı olduğu belirtilen bir sağlık personeli, Covid belgesi alabilmek için "sahte kolla" aşı yaptırmaya çalışırken yakalandı.

BBC Türkçe’de habere göre, kuzeydeki Biella kasabasında Perşembe günü yaşanan olayda, 50 yaşındaki bir adam aşı merkezine giderek gerekli belgeleri doldurdu ve aşı sırası geldiğinde gömleğini sıyırdı. Ancak aşıyı yapacak olan hemşire, adamın ten rengiyle kolunun uyumsuz olduğunu fark etti. Hemşire, kolda damar izi de göremeyince şüphelenerek adamdan gömleğini tamamen çıkarmasını istedi.

Bir süre direnen ve hemşireyi aşıyı yapmaya ikna etmeye çalışan adamın, silikondan yapılma sahte bir kolla aşı yaptırmaya gittiği ortaya çıktı.

Diş hekimliği yaptığı ve İtalya’daki Covid belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırıldığı anlaşılan adam hakkında, dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

