Rusya Savunma Bakanı, Putin'e Mariupol’un alındığını iletti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını ilettiği duyuruldu. Putin’in de başarılı operasyon için Savunma Bakanı Şoygu’yu tebrik ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol’e düzenlenen operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletirken, Putin’in de başarılı operasyon için Savunma Bakanı Şoygu’yu tebrik ettiği bildirildi.

'2 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI SAVAŞÇI SAKLANIYOR'

Mariupol'deki Azovstal'da hala savaşan Ukraynalılar olduğunu söyleyen Şoygu, 2 binden fazla Ukraynalı savaşçının Azovstal'da saklandığını belirtti.

Vladimir Putin ve Sergey Şoygu

142 binden fazla sivilin Mariupol'den tahliye edildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanı, Azovstal tesisinin güvenli şekilde ablukaya alındığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı da, “Gece boyunca Ukrayna'daki hedeflere 1001 top ve füze saldırısı yapıldı” açıklamasında bulundu.



PUTİN: TESİSLERE BASKIN PLANI İPTAL EDİLDİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Mariupol'deki endüstriyel bölgeye baskın yapmaya gerek olmadığını söylerken, tesislere baskın planlarının iptal edilmesi emrini verdiği vurgulandı.



Putin’in tesislerin ablukaya alınması emrini verdiği bildirildi.



Mariupol'de kontrolün sağlanmasının başarı olduğu söyleyen Putin, “Rusya, Azovstal tesislerini terk eden Ukrayna güçlerinin hayatını garanti ediyor. Onlara saygıyla davranılacak” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: ÜLKEDE YAKLAŞIK 90 BİN RUS ASKERİ BULUNUYOR



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, şu anda Ukrayna'da yaklaşık 90 bin Rus askerinin bulunduğunu bildirdi.



Arestoviç, basına yaptığı açıklamada, ülkesine savaş açan Rus ordusu mensubu 90 bin askerin Ukrayna'da bulunduğunu belirterek, 22 bin Rus askerin daha Ukrayna sınırında beklediğini ifade etti.

Dün, Ukrayna makamları, ülkeye savaş açan Rus ordusundan şimdiye kadar 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2 bin 87 zırhlı araç, 391 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemini kaybettiğini açıklamıştı.