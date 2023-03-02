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Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü

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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü

Ukrayna Başsavcılığı Ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Zaporijya'da sivil yerleşim birimlerine füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda, S-300 füzesinin 5 katlı konuta isabet ettiği belirtilen açıklamada, "İlk verilere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Biri çocuk 5 kişi kayıp." ifadesi yer aldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Söz konusu binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde görevli ekipler bir yandan enkaz alanını molozlardan temizlerken bir yandan da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Şiddetli patlama sonucu çevredeki birkaç konutun da hasar gördüğü bölgede evsiz kalanlar için çadırlar kuruldu.

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