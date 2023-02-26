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Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın dün ülke topraklarına 14 füze ve 19 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın dün ülke topraklarına 14 füze ve 19 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın ana çabalarını Kupyansk, Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Şahtersk’te taarruza geçmeye yoğunlaştırdığı, Ukrayna askerlerinin dün bu yönlerde 71 Rus saldırısını püskürttüğü belirtildi.

Rus güçlerinin hedeflerini belirlemek için sürekli havadan keşif yaptığı kaydedilen açıklamada, “Rus ordusu, dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi. Çok namlulu füze sistemlerinden 57 kez ateş etti. Siviller yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerleri ve teçhizatının yoğunlaştığı alanları 12 kez vurduğu bildirilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Rus güçlere ait 3 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna füze ve topçu birliklerinin, Rus birliklerinin iki toplanma alanını, radar ve elektronik harp istasyonlarını imha ettiği bilgisi verildi.

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