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Rumlara yakınlığıyla bilinen ABD Senatörü Menendez rüşvet almakla suçlanıyor

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Rumlara yakınlığıyla bilinen ABD Senatörü Menendez rüşvet almakla suçlanıyor
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Güney Kıbrıs dostu olarak da tanınan ABD’li senatör Bob Menendez’e yönelik “Mısır’a fayda sağlama amaçlı rüşvet alma” suçlamasıyla ABD Başsavcılığı tarafından dava dosyalandığı bildirildi.
Politis ve diğer gazeteler, ABD senatosunda Güney Kıbrıs’ın en iyi destekçilerinden biri olarak bilinen Senatör Menendez’in ve eşinin, “Manhattan Başsavcılığı” tarafından hazırlanan dosyayla, rüşvet kabul etmekle suçlandıklarını yazdılar.
Gazete, Menendez’in “Mısır’ın çıkarlarına hizmet etmek” dahil çeşitli sebeplerle rüşvet almakla suçlandığını belirtirken Menendez’in tüm suçlamaları reddettiğini de aktardı.
 
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