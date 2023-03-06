Romanya, dünyada bir ilki gerçekleştirdi: Başbakan, yapay zekalı hükümet danışmanı getirdi

Romanya başbakanı Nicolae Ciucă, dünyada yapay zekalı bir danışmandan tavsiye alan ilk siyasi lider olduğunu duyurdu. ION adı verilen ayna şeklindeki bot, Romanyalı araştırmacılar tarafından geliştirildi. Ciucă, Ion sayesinde, Romenlerin 'görüş ve isteklerini' hızlı bir şekilde yanıtlayabileceğini söyledi.

Romanya Başbakanı Nicolae Ciucă, kabinesini tamamen yapay zeka ile çalışan yeni bir üye ile tanıştırarak şaşırttı.

Ciucă, ‘Ion’ adlı ‘ayna görünümlü yeni "fahri danışmanı"nı diğer bakanlarına nasıl çalıştığını göstermek için ufak bir gösteri yaptı. Ion, Başbakan’In komutlarına sesli yanıtlar verdi ve yanıtlar aynı zamanda ayna üzerinde yazılı olarak belirdi.

HALKA HIZLI BİR ŞEKİLDE YANIT VERECEK

Ciucă, Ion'un Romanyalı araştırmacılar tarafından geliştirildiğini ve Romanya vatandaşları tarafından sunulan görüş ve istekleri hızlı ve otomatik olarak görmek için yapay zeka kullanacağını söyledi.

Ciucă, "Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapay zeka kullanan ilk hükümet danışmanından bahsediyoruz." diye konuştu.

Bununla birlikte, Romenler fikirlerini bir web sitesinin (ion.gov.ro) yanı sıra sosyal medya ve bazı mekanlardan da gönderebilecekler. Araştırma ekibinin koordinatörü Nicu Sebe'ye göre, Ion daha sonra bu mesajları hükümetin değerlendirmesi için sentezleyecek. Ancak kullanıcılar Ion'un kendisinden bir yanıt almayacak.

Projeyi denetleyen Araştırma ve İnovasyon Bakanı Sebastian Burduja, Ion'un aldığı bilgileri analiz edeceğini ve Rumenlerin öncelikleri hakkında raporlar hazırlayacağını açıkladı.

Ciucă, vatandaşları ve hükümeti projeye katılımı bir seçenek olarak değil, "yakın ve zamanında" iletişim sağlamak için bir "zorunluluk" olarak görmeye çağırdı.

Ancak, İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi'nde teknoloji uzmanı olan Kris Shrishak, bu teknolojinin dikkatli kullanılması gerektiğini söyleyerek, Ion'un aldığı mesajlardan öncelikli olarak gördüklerini nasıl seçeceğine dair soruları gündeme getirdi.

Shrishak, "Bunun halka açıklanması gerekiyor." dedi.